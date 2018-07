Netflix dropt uit het niets mysterieuze promo voor 3de seizoen 'Stranger Things' MVO

17 juli 2018

10u29 0 TV Netflix gaf gisteren een mysterieuze nieuwe trailer voor het derde seizoen van de SyFy-serie 'Stranger Things' vrij.

Het filmpje duurt anderhalve minuut en toont een promo voor het zogenaamde 'Starcourt' winkelcentrum. Acteur Joe Keery duikt op als hoofdpersonage Steve. Die heeft blijkbaar een job in het lokale ijssalon bemachtigd. Het is waarschijnlijk dat het winkelcentrum één van de belangrijkste sets van het seizoen zal worden. Veel meer geeft Netflix voorlopig nog niet mee over het plot. Wanneer de reeks opnieuw te zien zal zijn is nog niet bekend, maar de opnames zijn alvast van start gegaan.

Ahoy! Something is coming... to Hawkins, Indiana! pic.twitter.com/BI4wFRVzvB Stranger Things(@ Stranger_Things) link