Netflix drijft Europees offensief op en opent bureau in Brussel TT

23 maart 2019

10u43

Bron: Belga 0 TV Het Amerikaanse streamingplatform Netflix heeft een bureau geopend in Brussel, zo bericht L'Echo. Het kantoor gaat dienen als commerciële en lobbying-antenne en zal ook ondersteunende diensten leveren. De Europese zetel van Netflix bevindt zich in Amsterdam.

De Brusselse antenne kreeg de naam 'Los Gatos Streaming Services Belgium'.

Netflix is de jongste tijd een Europees offensief gestart. Het Amerikaanse bedrijf heeft naast zijn zetel in Amsterdam ook al een kantoor in Londen, een productiesite in Spanje en binnenkort een bureau in Parijs. De Amerikaanse markt is voor de streamingdienst bijna verzadigd en dus hoopt de gigant nog te groeien in Europa.

Een nieuwe Europese richtlijn verplicht het bedrijf wel om minstens 30 procent Europese producties te verspreiden en om een deel van zijn inkomsten in lokale producties te herinvesteren. In België kan een bedrijf als Netflix dan weer profiteren van de 'tax shelter'.