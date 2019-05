Netflix dreigt zich terug te trekken uit Georgia om strenge abortuswet kg

28 mei 2019

21u11

Bron: Belga 0 TV Streamingdienst Netflix denkt eraan zijn volledig investering in de Amerikaanse staat Georgia te herbekijken als de strenge abortuswet in de staat in voege treedt. Dat meldt het bedrijf in een mededeling. Onder meer de series ‘Stranger Things’ en ‘Ozark’ worden in de staat opgenomen.

De nieuwe wet zal in 2020 van kracht worden indien het Hooggerechtshof ze niet tegenhoudt. De wet verbiedt abortus van zodra er bij het embryo een hartslag wordt waargenomen, wat al mogelijk is vanaf de zesde week van de zwangerschap. De zogenaamde "Heartbeat Bill" voorziet uitzonderingen om medische redenen. Voor de slachtoffers van verkrachting of incest worden geen uitzonderingen toegestaan.

Protest van filmmakers

Vorige week raakte ook al bekend dat verschillende filmmakers hun opnames in de staat hebben stopgezet vanwege de abortuswet. "Veel vrouwen werken voor producties in Georgia en hun rechten zullen samen met die van miljoenen anderen zwaar geschonden worden door deze wetgeving", aldus Netflix.



"Daarom werken we samen met ACLU (American Civil Liberties Union, red.) om ze aan te vechten in de rechtbank. Omdat de wet nog niet van kracht is, blijven we er filmen, maar we steunen ook onze partners en artiesten die dat niet meer willen doen. Als de wet toch in voege treedt, zullen we onze volledige investering in Georgia herbekijken”, luidt de boodschap.

