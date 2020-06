Netflix doneert vijf miljoen aan projecten voor Afro-Amerikaanse jongeren IB

16 juni 2020

03u20

Bron: ANP/BuzzE 0 TV Streamingservice Netflix doneert enkele miljoenen dollars aan verschillende organisaties die zich inzetten voor Afro-Amerikaanse jongeren en ondernemers. Het bedrijf gaat ook geld steken in kansen voor zwarte film- en televisiemakers.

“Als je racisme en onrechtvaardigheid wil aanpakken, moet je langetermijnmogelijkheden creëren voor de zwarte gemeenschap”, liet CEO Reed Hastings maandag weten in een persverklaring. “Onze grootste rol is het financieren en vertonen van belangrijke content als When They See Us. Daarnaast steken we 5 miljoen in non-profits die zich inzetten voor zwarte makers, zwarte jeugd en zwarte ondernemers.”

Netflix heeft ook intern een actie gehouden om geld in te zamelen voor Black Lives Matter-gerelateerde doelen. Het bedrijf heeft op alle persoonlijke donaties van werknemers 200 procent toegelegd.

Eerder voegde de streamingdienst ook al een nieuwe categorie aan haar collectie toe. Onder de noemer Black Lives Matter zijn tientallen films en series te vinden waarin de thema’s racisme en discriminatie een grote rol spelen. Onder de 48 titels zijn They’ve Gotta Have Us, Orange Is The New Black, Homecoming en Malcolm X.