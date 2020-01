Netflix-docu onthult: NFL-ster Aaron Hernandez leidde dubbelleven vol glitter, glamour én moord TDS

16 januari 2020

19u00

Bron: Netflix 0 TV Het is nog steeds één van de populairste sporten in Amerika, maar enkele jaren terug liep het imago van de Amerikaanse National Football League een zware deuk op. De toen 23-jarige speler Aaron Hernandez - die speelde voor de New England Patriots en bijna 40 miljoen euro waard was - werd gearresteerd en aangeklaagd voor moord. Er ontstond heel wat mysterie rond de zaak, zeker toen Hernandez in 2017 dood werd aangetroffen in zijn cel. Netflix-docu ‘Killer Inside: The Mind Of Aaron Hernandez’ werpt nu nieuw licht op het schijnbaar ondoorgrondelijke leven van de sterspeler.

Doet de naam Aaron Hernandez een belletje rinkelen? Voor miljoenen Amerikanen wel. De American Football-speler werd beroemd door zijn talent op het veld en wist al op erg jonge leeftijd door te breken. Hij was amper twintig jaar oud toen hij voor het eerst werd binnengehaald door de topclubs. In 2013 tekende hij een contract ter waarde van bijna 40 miljoen euro bij de New England Patriots. Er leek een lange en glansrijke carrière in het verschiet te liggen voor Hernandez, maar dat draaide uiteindelijk uit in een regelrechte nachtmerrie.

Het was dan ook wereldnieuws, toen Hernandez in 2013 werd opgepakt nadat het met kogels doorzeefde lichaam van zijn goede vriend werd aangetroffen op een verlaten industrieterrein. Het slachtoffer was de 27-jarige Odin Lloyd, die een relatie had met de zus van Hernandez. De sterspeler kwam meteen in het vizier van de recherche, gezien hij enkele dagen voor de moord in een nachtclub kwaad werd op Lloyd, nadat die met de ‘verkeerde mensen’ zou gesproken hebben. Tevens werd Hernandez op beveiligingscamera’s gezien op de plaats van de moord, samen met nog twee andere personen, en was hij in het bezit van een illegaal vuurwapen. Er hing Hernandez bovendien al een andere zaak boven het hoofd: een jaar eerder, in 2012, werd hij aangeklaagd voor het doodschieten van Daniel de Abreu en Safiro Furtado na een ruzie in een nachtclub in Boston.

Op straat gezet

De club waar Aaron voor speelde ontsloeg hem meteen nadat hij gelinkt werd aan de moorden. “Woorden kunnen onze teleurstelling niet uitdrukken, wetende dat één van onze spelers gearresteerd werd voor een onderzoek”, aldus een mededeling van de club. Hernandez riskeerde een levenslange gevangenisstraf. Die zware straf kreeg hij ook, toen het gerecht van Massachusetts hem in 2015 schuldig bevond aan de moord. Ook werd elke kans op een vervroegde vrijlating van tafel geveegd door de rechter.

Maar in 2017 kreeg de zaak een hele nieuwe wending. De voormalige speler van de New England Patriots werd dood teruggevonden in zijn cel. Amerikaanse media meldden dat Hernandez zichzelf van het leven had beroofd door zich op te hangen met het laken op zijn bed, maar daar was niet iedereen zo zeker van. De politie sloot ook moord niet uit, gezien op het hoofd van Hernandez ‘John 3:16' in bloed geschreven stond. Verwijzend naar deze Bijbelvers van Johannes: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” De voormalige NFL-ster had naar verluidt ook “rode plekken op zijn armen en voeten.”

Exclusief materiaal

De driedelige documentaire ‘Killer Inside: The Mind Of Aaron Hernandez’ probeert nu de ware toedracht van de zaak te achterhalen. De documentaire maakt gebruik van exclusieve telefoongesprekken, interviews met familieleden, voormalige spelers en jeugdvrienden en gerechtelijke opnames om de rise and fall van Hernandez te reconstrueren. Regisseur Geno McDermott en producent Terry Leonard beloven aan de hand van het nooit eerder vertoond materiaal alvast dat ze een compleet nieuw licht kunnen werpen op de mysterieuze zaak.