Netflix bundelt krachten met Steve Carell en Lisa Kudrow voor komische serie ‘Space Force’ MVO

20 mei 2020

19u36 0

TV 'The Office'-ster Steve Carell en 'Friends'-actrice Lisa Kudrow zijn terug in een nieuwe, komische serie die vanaf 29 mei beschikbaar zal zijn op Netflix.

In de ‘Space Force’ krijgt een kleurrijke groep mensen de taak om een gloednieuwe afdeling van het Amerikaanse leger, op te zetten. Vier-sterren generaal en piloot Mark R. Naird droomt ervan om de luchtmacht te runnen. Hij is dan ook blij verrast wanneer uitgerekend hij wordt verkozen om de nieuwe tak van de Amerikaanse Armed Forces te leiden. Met enige terughoudendheid maar volledige toewijding verhuist Mark met zijn gezin naar een afgelegen legerbasis in Colorado. Daar wordt hij samen met zijn bonte teamleden, bestaande uit wetenschappers en ‘Spacemen’, belast met de loodzware taak om zo snel mogelijk opnieuw Amerikanen naar de maan te sturen. Met als uiteindelijke doel volledige dominantie van de Amerikaanse Armed Forces in de ruimte.