Netflix brengt dit jaar 700 (!) nieuwe 'Original'-series en -films uit



avh

28 februari 2018

11u31

Bron: Variety; Mashable 14 TV Netflix zal in 2018 liefst 700 nieuwe ‘Originals’ lanceren. Dat meldde Netflix-CFO David Wells gisteren op de Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference. En al die nieuwe films en series kosten een flinke duit, want Netflix gooit dit jaar 8 miljard dollar (6,5 miljard euro) over de balk.

700 nieuwe Original-series en –films is een duizelingwekkend aantal, maar het past wel perfect in de strategie die Netflix al enkele jaren voert. Met veel eigen content wil het streamingbedrijf meer nieuwe klanten aantrekken. Met succes, want elk jaar overtreft Netflix de verwachtingen.

“We blijven nieuwe content toevoegen, zo blijven we groeien”, zei Wells gisteren. Dat kunnen wij alleen maar toejuichen, al is het de vraag of kwaliteit niet ten koste zal gaan van kwantiteit. Kunnen 700 nieuwe shows op één jaar wel allemaal kwalitatief zijn?