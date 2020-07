Netflix breekt wereldrecord met 160 Emmy-nominaties TDS/MVO

29 juli 2020

06u50

Bron: ANP 2 TV Netflix maakt veel kans om dit jaar de grote slokop van de Primetime Emmy Awards te worden, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. In totaal zijn de shows van de zender 160 keer genomineerd. Dat is een wereldrecord. Organisator Television Academy maakte de nominaties voor de 72e editie dinsdag bekend tijdens een digitale ceremonie, gepresenteerd door comédienne Leslie Jones.

Netflix scoorde onder andere nominaties voor ‘Ozark’ (20 nominaties), ‘The Crown’ (13 nominaties), ‘Hollywood’ (12 nominaties), ‘Stranger Things’ (8 nominaties), ‘Unorthodox’ (8 nominaties). Dat is de top vijf. Daarnaast zouden onder andere ook ‘Tiger King’, ‘Black Mirror’, ‘Bojack Horseman’, ‘Cheer’, ‘Glow’, ‘The End Of The F***Ing World’, ‘Don’T F**K With Cats: Hunting An Internet Killer’ en de animatieserie ‘Big Mouth’ in de prijzen kunnen vallen.

De vorige wereldrecordhouder was de Amerikaanse zender HBO, met 137 nominaties in 2019.

‘Watchmen’

Netflix heeft echter niét de meest genomineerde serie op zak. Die eer gaat dan toch opnieuw naar HBO, voor de serie ‘Watchmen’. Ook vorig jaar was een serie van HBO de grootste kanshebber, toen scoorde ‘Game of Thrones’ een record met 32 nominaties. ‘Watchmen’ is onder meer genomineerd in de categorieën Limited Series, Lead Actor en Lead Actress. Na deze reeks zijn ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ (20), ‘Ozark’ (20), ‘Succession’ (18) en ‘The Mandalorian’ (15) de grootse kanshebbers.

Opvallende keuzes

In de acteercategorieën belooft vooral de strijd om het beeldje voor ‘Beste actrice’ erg spannend te worden. Toppers als Reese Witherspoon, Nicole Kidman en Elisabeth Moss - van wie op voorhand werd gedacht dat ze moeiteloos de shortlist zouden halen - vielen af, waardoor Olivia Colman (‘The Crown’), Zendaya (‘Euphoria’), Jodie Comer en Sandra Oh (beiden ‘Killing Eve’), Laura Linney (‘Ozark’) en Jennifer Aniston (‘The Morning Show’) het nu mogen uitvechten.

Brad Pitt

Ook het vermelden waard: Brad Pitt kreeg een nominatie te pakken voor zijn rol als Dr. Anthony Fauci in de populaire comedyshow ‘Saturday Night Live’. Fauci is in de VS een prominent gezicht van de taskforce die werd samengesteld in de strijd tegen het coronavirus. De vraag om Dr. Fauci na te doen kwam van de viroloog zelf, toen hem in een interview werd gevraagd wie hem het best zou kunnen portretteren. Brad, die groot fan is van Fauci, gaf graag gehoor aan dit verzoek. Aan het einde van zijn sketch deed hij zijn bril en pruik af en bedankte hij de arts voor al het belangrijke werk dat hij verricht om het coronavirus in de Verenigde Staten te bestrijden. Fauci is eveneens fan van Pitt. “Hij heeft het geweldig gedaan en hij is een van mijn favoriete acteurs.”

Het is de tweede keer dat Brad genomineerd wordt voor een Emmy. In 2002 kreeg hij ook een nominatie voor gastacteur in een comedyserie, toen voor zijn gastrol in ‘Friends’. Mocht Pitt in september de felbegeerde Emmy in de wacht slepen, dan kan hij ondanks het coronavirus terugkijken op een succesvol professioneel jaar. In februari won de acteur een Oscar voor zijn rol in de film ‘Once Upon A Time In Hollywood’.

De prestigieuze televisieprijzen worden op 20 september uitgereikt tijdens een live-evenement. Talkshowhost Jimmy Kimmel presenteert de ceremonie, die naar alle waarschijnlijkheid vanwege de coronacrisis digitaal plaatsvindt. De Television Academy heeft dat echter nog niet officieel bevestigd.

