Netflix biedt alsmaar minder films aan. Daar is een reden voor

21 februari 2018

16u55

Bron: Flixable; Business Insider 1 TV Tegenover het gigantische aanbod aan series stelt het aanbod aan films een pak minder voor op Netflix. De afgelopen jaren is het filmaanbod zelfs gekrompen met bijna 3.000 films, terwijl het aantal series verdrievoudigde. Maar Netflix heeft daar een goede reden voor.

Uit cijfers van de onafhankelijke Netflix-zoekmachine Flixable blijkt dat Netflix in 2010 nog 6.755 films aanbood op de Amerikaanse markt. Dat aantal is intussen gezakt naar 4.010. Het serieaanbod daarentegen is sinds 2010 verdriedubbeld: van 530 series naar 1.569 series.

Netflix focust zich alsmaar meer op series en minder op films en daar heeft de streamingreus een goede maar heel simpele reden voor: series duren veel langer dan films.

“Het maakt niet uit hoe goed het filmaanbod is, een derde van het aantal kijkuren wordt besteed aan films, twee derde aan series”, zei contentbaas Ted Sarandos al in 2016. Bovendien is het moeilijk concurreren met bioscopen, omdat de meeste mensen films eerst in de bioscoop gaan zien voor ze ze op Netflix bekijken.

Bright

Om de bioscopen enigszins de loef af te steken begon Netflix met de productie van eigen films. Dit jaar worden liefst 80 ‘Originals’ uitgebracht, wat Netflix vele honderden miljoenen zal kosten. Toch lijkt de strategie voorlopig vruchten af te werpen. ‘Bright’ met Will Smith was de eerste echte Netflix-blockbuster. De kritieken waren niet al te best, maar na drie dagen hadden al 11 miljoen mensen hem bekeken.