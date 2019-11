Netflix bevestigt tweede seizoen ‘The Witcher’ SDE

13 november 2019

18u51

Bron: Netflix 2 TV Het eerste seizoen van ‘The Witcher’ moet nog uitgezonden worden, maar toch maakte Netflix al bekend dat er een vervolg komt op de fantasyreeks. Begin 2020 begint de productie van het tweede seizoen, dat in 2021 op de streamingdienst te zien zal zijn.

‘The Witcher’ is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks en zal vanaf 20 december te zien zijn op Netflix. Hoewel er dus enkel nog maar trailers de ronde doen, kondigt de streamingdienst woensdag aan dat er ook een tweede seizoen aan komt. Showrunner Lauren Schmidt is erg opgetogen: “Ik ben zo enthousiast dat we, nog voordat kijkers zich op het eerste seizoen kunnen storten, al kunnen aankondigen dat we terugkeren naar The Continent en de verhalen van Geralt, Yennefer en Ciri en het geweldige werk van onze cast en crew voortzetten.”

Hoofdrolspelers Henry Cavill, Anya Chalotra en Freya Allan zullen opnieuw hun opwachting maken in het tweede seizoen van ‘The Witcher’.