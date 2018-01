Netflix bevestigt: opnames laatste seizoen 'House of Cards' zijn hervat (mét twee nieuwe sterren) DBJ

31 januari 2018

17u55

De opnames voor het zesde en laatste seizoen van de hitserie 'House of Cards' zijn hervat, dat meldt Variety op basis van een persbericht van Netflix. De productie werd in oktober stilgelegd na beschuldigingen aan het adres van hoofdrolspeler Kevin Spacey wegens seksueel misbruik.

De laatste serie zou oorspronkelijk uit dertien afleveringen bestaan, maar dat is nu teruggebracht naar acht. Het is onduidelijk hoe het uit de serie schrijven van de ontslagen Spacey wordt opgelost. Wel is bekend dat Robin Wright terugkeert als Claire Underwood, de vrouw van de door Spacey vertolkte manipulatieve politicus Frank Underwood. Netflix maakte ook bekend dat er in ieder geval twee nieuwe acteurs in de laatste serie te zien zullen zijn. Diane Lane en Greg Kinnear spelen in de laatste afleveringen broer en zus.

Lane werd in 2003 genomineerd voor een Oscar voor haar rol in de film 'Unfaithful'. Ze is ook genomineerd voor twee Emmy's en drie Golden Globes. Ze speelde onder meer in 'Under the Tuscan Sun' en 'Chaplin'. Ze zal te zien zijn in de aankomende Amazon-serie 'The Romanoffs'. Kinnear speelde rollen in films als 'As Good As It Gets', waarvoor hij werd genomineerd voor een Oscar, 'Little Miss Sunshine' en de miniserie 'The Kennedys'.