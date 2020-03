Netflix bestelt nog twee seizoenen ‘Love Is Blind’ MVO

25 maart 2020

20u26

Bron: ANP 0 TV Datingshow ‘Love Is Blind’ krijgt nog zeker twee seizoenen op Netflix. De streamingservice maakte dinsdag bekend dat het extra reeksen van de hitshow heeft aangekocht.

In ‘Love Is Blind’ worden dertig mensen gevolgd die op zoek zijn naar een partner. In de eerste fase van de show kunnen de mannen en vrouwen elkaar niet zien, maar wel met elkaar praten. Pas als een van hen een aanzoek doet, volgt een echte ontmoeting. De eerste vijf aflevering van de show, die wordt gepresenteerd door Nick en Vanessa Lachey, zijn sinds half februari beschikbaar, in de weken daarna werden meer episodes toegevoegd.

Netflix maakte dinsdag ook bekend dat het een nieuwe serie van Marie Kondo heeft besteld, Sparking Joy en dat er een tweede seizoen wordt gemaakt van hiphoptalentenjacht Rhythm + Flow, met Cardi B, Chance the Rapper en Tip “T.I.” Harris.