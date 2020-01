Netflix beschuldigd van massale belastingontduiking via Nederland LV

15 januari 2020

17u45 0 TV De Britse denktank Taxwatch beschuldigt Netflix van belastingontduiking. Uit de boeken van het streamingplatform blijkt dat Nederland als belastingparadijs dient, en dat het bedrijf via opgezette constructies miljoenen ontduikt.

Taxwatch concludeert uit onderzoek dat Netflix een hele constructie heeft opgezet om zo weinig mogelijk belastingen op winst te betalen. Daar zou Nederland een grote rol in spelen, want het bedrijf dat daar werd opgericht, Netflix International BV, zou het grootste deel van opbrengsten buiten de Verenigde Staten binnenhalen. In 2018 bedroeg de omzet maar liefst 5,5 miljard euro in Europa. Daar betaalde Netflix slechts 4 miljoen euro aan belastingen op.

Nog opvallender is dat de Britse tak van het bedrijf, die verantwoordelijk is voor de productie van grote series zoals ‘The Crown’, minieme winsten noteert. Zo bedroeg de omzet in 2018 slechts 48 miljoen euro, waarvan ‘maar’ 2 miljoen euro winst. Volgens een schatting zou het Verenigd Koninkrijk met zo’n 10 miljoen abonnees goed zijn voor een omzet van 1 miljard euro. Maar die abonnees worden ondergebracht bij de Nederlandse vestiging, waardoor de opbrengsten niet onderhevig zijn aan Britse belastingen.

Daarnaast weet Netflix nog goed gebruik te maken van kortingen voor grote televisieproducties. Zo kwam ‘The Crown’, met een budget van zo’n 113 miljoen euro voor het eerste seizoen, in aanmerking voor belastingvoordelen van maar liefst 22,7 miljoen euro. Taxwatch merkt op dat het zorgbarend is dat het bedrijf heel wat overheidssteun krijgt in het Verenigd Koninkrijk, terwijl ze amper inkomsten aangeeft. De resultaten van het onderzoek werden aangeboden bij Netflix, maar die wensten geen commentaar te geven.