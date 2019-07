Netflix belooft minder rokers te tonen in series en films kg

04 juli 2019

13u40

Bron: ANP 0 TV Netflix gaat het goede voorbeeld geven en belooft om voortaan minder rokende personages in zijn eigen producties te laten zien. Het besluit van de streamingdienst komt nadat uit onderzoek is gebleken dat er veel meer wordt gerookt in Netflix Originals, dan in series die op Amerikaanse tv-zenders worden uitgezonden.

In shows gericht op een jong publiek wordt in de toekomst enkel gerookt wanneer dit toegevoegde waarde heeft op historisch vlak of het feitelijk klopt, laat Netflix weten in een verklaring aan Amerikaanse media. Personages in series voor volwassenen zullen enkel nog roken wanneer het "essentieel is voor de creatieve visie van de makers of bepalend is voor het personage".



Voor het onderzoek door het Amerikaanse Truth Initiative werden allerlei verschillende Amerikaanse series voor de doelgroep 15-24 jaar, op Netflix en daarbuiten, met elkaar vergeleken. Daaruit bleek dat in Netflix Originals veel vaker een sigaret of sigaar wordt opgestoken dan in andere shows. Vooral in Stranger Things, waarvan vandaag het derde seizoen te zien is, wordt erg veel gepaft.