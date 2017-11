Netflix beëindigt samenwerking met Kevin Spacey TT

23u19

Bron: Variety.com 82 kos Kevin Spacey en Robin Wright als Frank en Claire Underwood in 'House of Cards'.

Netflix heeft aangekondigd de samenwerking met Spacey te beëindigen. Spacey speelde de afgelopen vijf seizoenen de hoofdrol in House of Cards en was als producent bij het programma betrokken. Ook de film 'Gore' die Spacey in opdracht van Netflix produceerde en waarin hij speelt, blijft op de plank liggen. De film in kwestie was al opgenomen.

De laatste dagen liepen er verschillende getuigenissen binnen tegen Spacey, die in het verleden meermaals ongewenst gedrag zou hebben vertoond. Gisteren opende de Britse politie een officieel onderzoek tegen de acteur. De ongewenste intimiteiten zouden bovendien ook op de set van 'House of Cards' hebben plaatsgevonden.

Acht huidige en voormalige medewerkers van de serie getuigden dat Spacey voor een "giftige werkomgeving" zorgde, door een "patroon van ongewenste intimiteiten". Hij richtte zich daarbij op jonge mannen, die hij ongewenst aanraakte of grove opmerkingen toewierp.

Verschillende opties

Netflix kondigde dinsdag aan de productie van het zesde en laatste seizoen voor onbepaalde duur stil te leggen. Ondertussen werd beslist de samenwerking te beëindigen. De producenten onderzoeken nu hoe het verder moet met de serie. Volgens Variety.com liggen verschillende opties op tafel. Ze kunnen zonder het personage van Kevin Spacey verdergaan. Het laatste seizoen van de reeks zou dan enkel om Claire (gespeeld door Robin Wright) draaien, de vrouw van Spaceys personage Frank Underwood.

Hoe Frank Underwood dan uit de reeks geschreven zou worden - zou hij sterven of plots verdwijnen - is helemaal nog niet duidelijk.

Verdergaan met Spacey is voor producent Media Rights Capital onmogelijk. Maar de reeks opdoeken is evenmin een optie. Aan de reeks werken 300 acteurs en crewleden mee, die zonder werk zouden komen te vallen.