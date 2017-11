Net een Emmy gewonnen, maar in Nederland kijkt bijna niemand naar 'Sorry Voor Alles' TDS

14u49 0 RV TV Adriaan Van den Hoof en zijn team hebben afgelopen nacht in New York de international Emmy Award in de wacht gesleept in de categorie 'n on-scripted entertainment '. Een zoveelste bevestiging dat het programma zijn weg naar het succes goed wist te vinden. Of toch althans bij ons, want in Nederland oogst 'Sorry Voor Alles' veel minder succes.

Volgens Nederlandse recensenten in de media is de reeks met verborgen camera's alles behalve een goed format. "'Sorry Voor Alles' is niet ambitieus genoeg", is daar de toon. Volgens Angela de Jong van het Algemeen Dagblad, een gerenommeerd schrijfster in Nederland, is het programma waar een maand lang iemand leven op zijn kop wordt gezet "inhoudloos". "Een zoveelste verborgencameraprogramma, waarbij een maand lang een paar flauwe grappen worden uitgehaald met ­iemand. Het is niet spannend, niet leerzaam, niet nieuw, niet grappig", is haar oordeel.

Steeds minder kijkers

In Nederland wordt het programma aan mekaar gepraat door zanger Jan Smit. En hoewel er naar de eerste uitzending nog 820.000 mensen keken, bleef de teller een week later staan op 'maar' 746.000 kijkers. Ter vergelijking: Linda De Mol wist op hetzelfde moment meer dan twee miljoen Nederlanders te overtuigen met haar programma 'Oh, wat een jaar'. Het feit dat 'Sorry Voor Alles' wordt uitgezonden door NPO1, nochtans de populairste zender bij onze noorderburen, kon niet baten.

Ondanks Emmy

Bij ons was 'Sorry voor Alles' natuurlijk wél een gigantisch succes. Naar de Vlaamse versie keken wekelijks tussen 1 miljoen en 1,4 miljoen kijkers. In april dit jaar werd het programma nog bekroond met de Gold World Medal in de categorie “entertainment en familieprogramma” op het New York Festival in Las Vegas. De show won ook al de Silver Intermedia Global Award op het World Media Festival in Hamburg. En sinds gisteren dus ook een heuse Emmy!