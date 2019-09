Exclusief voor abonnees Nergens zijn BV’s openhartiger dan in het bed van James Cooke: "Mensen krijgen niet vaak de vraag hoe ze zich voelen" DBJ

12 september 2019

Zo goed als iedere week is het prijs in 'Gert Late Night'. Bijna elk bekend gezicht dat met James Cooke (34) in bed duikt voor zijn rubriek 'Bedgeheimen', komt er in tranen - of met een bijzondere ontboezeming lichter - uit. Zo luchtte An - Bieke - Swartenbroekx gisteren nog haar hart. Hoe de Gentenaar dat flikt? "Mensen krijgen niet vaak de vraag hoe ze zich voelen."

Al zes seizoenen maken Gert Verhulst en James Cooke hun talkshow vanop Gerts boot aan het Antwerpse MAS (al zitten ze momenteel even in Oostende). Gert blijft de kapitein op de Evanna, maar het is toch vaak James die de krantenkoppen haalt. Want met zijn rubriek 'Bedgeheimen' slaagt hij er meer dan eens in zijn gasten helemaal te ontdooien. Zo had Rob Vanoudenhoven het over zijn aan alcohol verslaafde vader of vertrouwde Tine Embrechts hem toe dat ze het ondanks haar succesvolle carrière soms moeilijk had om rond te komen. Sp.a-politica Jinnih Beels barstte in tranen uit toen ze het had over de ziekte van haar man en Valerie De Booser het in een openhartig gesprek over het feit dat haar mama euthanasie wilde plegen. En gisteren had hij nog een emotioneel gesprek met actrice An Swartenbroekx, die erg aangedaan over haar vader vertelde.

Een echt geheim achter de rubriek is er niet volgens James.

