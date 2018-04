Negentiende seizoen van 'Komen Eten' start met deelnemer met opvallend levensverhaal KDL

04 april 2018

11u24

Bron: VIER 0 TV Vanaf maandag 16 april haalt VIER zijn beste servies weer uit de kast voor het negentiende (!) seizoen van 'Komen Eten'. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen zit alvast een man met een bijzonder levensverhaal.

De hoofdingrediënten van 'Komen Eten' bestaan ook in het negentiende seizoen nog steeds uit vier Komen Eters die zoals altijd voor tonnen sfeer en gezelligheid zorgen. Ivan Pecnik zorgt dan weer voor de sappige commentaar bij de beelden. Het nieuwe seizoen wordt in gang gezet door Ans (26), Dirk (56), Myriam (40) en Peter (49). Die laatste heeft een opmerkelijk levensverhaal. Peter, die als wellness-, sport- en business coach werkt in Schaarbeek, wordt binnenkort 50 en op dat moment zal hij ook 20 jaar seropositief zijn.​ Toen hij de diagnose te horen kreeg, stond Peter een moeilijke tijd te wachten. Gelukkig liet hij het hoofd niet hangen en gaf hij zijn ziekte een plaats. Peter geniet nu van elke dag en besloot de 'sero' te laten vallen. "En zo werd Peter Positief geboren", vertelt hij.