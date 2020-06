Negen jaar na de kernramp: Tom Waes bezoekt gebied rond Fukushima in laatste ‘Reizen Waes: Japan’ BDB

07 juni 2020

21u04

Bron: VRT 2 TV In de laatste aflevering van ‘Reizen Waes: Japan’ trok Tom Waes (51) onder meer naar het gebied rond Fukushima, waar in maart 2011 een kernramp plaatsvond, als gevolg van een zeebeving en een daaropvolgende tsunami. Zo sprak hij met bewoners die sinds kort opnieuw in de buurt wonen rond de kerncentrale.

Toen twee reactoren van de lokale kerncentrale op 11 maart 2011 in Fukushima ontploften, werd een half miljoen mensen meteen geëvacueerd. Sindsdien werkt de overheid aan de sanering van het gebied rond de stad en is het opnieuw toegelaten om in de omgeving te wonen. Een omstreden beslissing. Vele bewoners zijn er niet gerust op, maar anderen trokken meteen terug naar hun oude woning. Tom Waes belde aan bij een huis op 25 kilometer van de kerncentrale en werd begroet door een gepensioneerde ingenieur.



Tom Waes trok ook naar het Kyano-hotel. Dat ligt op het eerste zicht op een geweldige locatie, maar negen jaar geleden bleek dat niet zo te zijn. De kernramp in Fukushima was namelijk het gevolg van de zwaarste zeebeving die Japan ooit meemaakte. Een metershoge vloedgolf stevende af op de Japanse kust en eenmaal aan land verwoestte ze alles wat op haar weg lag. Het hotel werd overspoeld tot de derde verdieping, maar als bij wonder bleef het gebouw staan. Meteen na de ramp ving de directie honderden mensen uit de buurt op. Tom maakte er kennis met de uitbaatster.



Het Bridal Palace Takano is een complex van feestzalen waar vroeger elk weekend trouwfeesten plaatsvonden. Op de dag van de ramp waren op de tweede verdieping meer dan 300 mensen aan het feesten.



Tom Waes zou Tom Waes niet zijn als hij geen speciale uitdaging aanging. 2 kilo noedels eten bijvoorbeeld. Een lastige klus, maar Tom gaf zich naar goede gewoonte 200% om alles tot een goed einde te brengen.



