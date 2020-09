Neemt de vriendin van Jens Dendoncker deel aan ‘The Masked Singer’? BDB

16 september 2020

07u17

Bron: VTM 1 TV Welke bekende mensen zingen de ziel uit hun lijf in de kostuums van ‘The Masked Singer’? Vanaf vrijdagavond gaan presentator Niels Destadsbader (32) en speurders Julie Van den Steen (28), Karen Damen (45) en Jens Dendoncker (30) op zoek naar hun ware identiteit. En Niels lijkt al snel één zangeres ontmaskerd te hebben.



Wie zit er in de kostuums van Aap, Otter, Duiveltje, Monster, Wolf, Libelle, Koningin en Duiker? Die vraag zal de VTM-kijker massaal bezighouden in de nieuwe grootse vrijdagavondshow ‘The Masked Singer’. In de eerste aflevering denkt presentator Niels Destadsbader alvast de identiteit van Libelle ontmaskerd te hebben: Lauren Versnick (26), actrice, model en vriendin van speurder Jens Dendoncker.

“Nee, dat kan niet”, zegt Jens. “Of dan zou me toch wel echt belogen moeten hebben.” Al is Karen Damen ook overtuigd: “Het is sowieso een model, ze stond zo elegant op dat podium.”

Vanaf vrijdagavond om 20u40 start de zoektocht naar ‘The Masked Singer’ op VTM en VTM GO.



