Nee, 't is geen vredig eindejaar in 'Thuis'

31 december 2018

00u00 0 TV 'Thuis' sluit het jaar allesbehalve vredig af. De voorbije weken kreeg de soapkijker al een carjacking, een moord en een inbraak voor-geschoteld, vrijdag kwam daar nog een gijzeling met schietpartij bij. Vanavond wacht een tragische ontdekking, want dan wordt duidelijk wie het slachtoffer is.

De golf van geweld blijft dus duren in de populaire Eén-soap. Die startte midden oktober met de carjacking van Frank (Pol Goossen), waarbij ook een flinke som geld werd gestolen. Niet lang daarna werd de Withoeve voor een tweede keer opgeschrikt, toen één van de gasten in de B&B werd vermoord. Daarna werd Frank het slachtoffer van een inbraak, waarbij de dief hem bewusteloos sloeg.

De climax van al die agressie werd vrijdag bereikt, met de gijzeling van Olivia (Moora Vander Veken) en twee kinderen: Emil, de zoon van Lander, en Sandrientje, de adoptiedochter van dokter Ann en Mayra. Inspecteurs Tim (Jeroen Lenaerts) en Dieter (Raf Jansen) zaten Lander (Andy Van Kerschaver) op het spoor in de zaak rond de carjacking en de inbraak. Maar toen ze hem onder schot hielden, voelde de jongeman zich in het nauw gedreven en greep hij naar zijn pistool. Op het einde van de aflevering hoorde de kijker een schot, maar wie heeft geschoten en wie is geraakt, komen we vanavond te weten.

Net 'Witse'

De kijkers zijn zoveel geweld in hun soap duidelijk niet gewend. Op de fansites klonk het onder meer dat 'Thuis' "meer en meer op 'Witse' begint te lijken".

"Dit soort verhalen hoort bij een dagelijkse fictiereeks als 'Thuis'", zegt producer Hans Roggen. "Onze kijkers verwachten het hele jaar door gevarieerde verhalen, en die willen we hen ook geven. Soms nemen romantiek en vriendschap de bovenhand, in andere periodes zijn dat gebeurtenissen op de werkvloer, een andere keer is er spanning en onzekerheid. Al die elementen lopen door elkaar en wisselen elkaar af. Zo proberen we de best mogelijke verhalen te vertellen aan onze fans."

