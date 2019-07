Nee, het einde van ‘Game of Thrones’ wordt niet opnieuw opgenomen TK

25 juli 2019

10u29

Bron: ANP 0 TV De oproep van veel fans om het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ opnieuw te verfilmen, is op niets uitgedraaid. Casey Bloys, chef programmering bij HBO, heeft laten weten dat er op geen enkele manier wordt nagedacht over een remake van het verhaal dat veel kijkers heeft teleurgesteld.

"Er zit een vervelende kant aan zo'n gigantisch populaire show als ‘Game of Thrones’", zei Bloys, "en dat is dat fans een stevige mening hebben over wat een bevredigend einde zou zijn." De betaalzender denkt er dan ook niet aan om het laatste seizoen over te doen. Ondanks alle kritiek ontving de serie overigens wel 32 Emmy-nominaties eerder deze maand, een record.

Prequel

HBO werkt intussen aan een prequel van ‘Game of Thrones’. De eerste afleveringen spelen zich af in Ierland, duizenden jaren eerder dan de originele reeks, met een hoofdrol voor Naomi Watts. Volgens Bloys heeft de kritiek van de fans geen invloed gehad op de aanpak van HBO bij het nieuwe project.

Heel wat kijkers hadden onder meer kritiek op het feit dat de laatste afleveringen van ‘Game of Thrones’ een origineel verhaal vertellen en dus niet meer, zoals eerdere seizoenen, gebaseerd waren op de boekenreeks ‘A Song of Ice and Fire’ van George R.R. Martin. Dit kwam omdat de serie de boekenreeks had ingehaald.