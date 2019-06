Nee, de deelnemers worden niet altijd gefilmd: achter de schermen bij ‘Love Island’ TK

24 juni 2019

13u43 0 TV In ‘Love Island’ zitten de deelnemers nu zo’n drie weken opgesloten in de villa, waar ze op zoek gaan naar ware liefde (en ook wel naar die geldprijs van 25.000 euro). Al moeten we die ‘opgesloten’ wel met een korrel zout nemen, want blijkbaar mogen de deelnemers de villa af en toe verlaten.

Even recapituleren: hoe zit ‘Love Island’ nu precies in elkaar? Wel, wekenlang leren de singles elkaar kennen aan de hand van allerlei opdrachten en zogenoemde challenges. Die kunnen zeemzoet zijn, maar ook best pikant. Alles wordt uiteraard gefilmd, want overal hangen camera’s, 46 om precies te zijn. Die registreren alles en sturen de beelden rechtstreeks naar de makers. De kijkers van ‘Love Island’ kunnen op verschillende ogenblikken tijdens de reeks via een speciale app stemmen op hun favoriete koppel. Het koppel dat wint, gaat naar huis met 25.000 euro.

Tijdens hun verblijf zitten de kandidaten wekenlang in een bubbel. Ze mogen niets meenemen: geen telefoon of tablet, geen films of series, geen boeken of tijdschriften. Ze krijgen geen toegang tot het internet of sociale media en ook tv-kijken is niet toegestaan - alles om ervoor te zorgen dat de kandidaten alleen maar met elkaar bezig kunnen zijn.

Snipperdag

Maar een dagje vrijaf, dat krijgen ze wél, verklapte Kem Cetinay, die in 2017 deelnam aan de Britse versie van de show, dit weekend in ochtendshow ‘This Morning’. “Weinig mensen weten dit, maar je krijgt wel degelijk een dag per week vrij”, vertelt hij wanneer hem gevraagd wordt waarom er elke dag een nieuwe aflevering verschijnt, behalve op zaterdag. “Dat geeft hen de kans om de villa te poetsen, en dan kunnen wij eens onze microfoons afdoen en worden we niet gefilmd. Dan kunnen we ook eens ontspannen.”

Ze mogen op die vrije dag ook de villa verlaten. “We gaan dan vaak met zijn allen naar het strand, gezellig.” Al worden ze natuurlijk niet helemaal alleen gelaten. “Er is altijd een producer bij die ons met arendsogen in de gaten houdt. We mogen dan niet babbelen over dingen die met de show te maken hebben, zoals de koppelverdeling, om te vermijden dat er belangrijke momenten volgen die dan niet op beeld staan. Ze willen het plezier van de kijker natuurlijk niet vergallen. Dus dan praten we een beetje over onszelf, of over onze thuissituatie.”

Zo zit het dus bij de Britse versie, maar krijgen ‘onze’ kandidaten dan ook zo’n dag vrijaf? Wel degelijk, bevestigt Barbara Salomon van SBS. “Omdat ‘Love Island’ een internationaal format is, volgt de producent grotendeels de bestaande structuren van het programma. Dat wil zeggen dat er ook een rustdag voor de kandidaten werd ingebouwd.” Dat hoeft echter niet per se op zaterdag te zijn. “Op welke dag de productie dan even de pauzeknop indrukt, da’s bijkomstig.” En ook in de Vlaams-Nederlandse versie wordt er gewaakt over wat de kandidaten doen die dag. “Sowieso willen we de kijkers laten genieten van de ontluikende romances onder de Spaanse zon.”