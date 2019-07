Nederlandse zender werkt aan terugkeer ‘Man Bijt Hond’ SD

12 juli 2019

07u01

Bron: NB 0 TV De Nederlandse zender SBS 6 zou volop bezig zijn met proefopnames om het programma ‘Man Bijt Hond’ opnieuw tot leven te wekken. Bij ons zijn daar vooralsnog geen plannen toe.

In 2015 werd de Nederlandse ‘Man Bijt Hond' van antenne gehaald vanwege een ‘te oud kijkpubliek’. Maar nu zou de reeks aan een revival toe zijn. Een woordvoerder bevestigt dat SBS 6 momenteel proefopnames maakt van het legendarische human interestprogramma. De Nederlandse krant AD meldt echter dat de ambitie er is om de eerste aflevering komend najaar al uit te zenden.

In België zal het zover voorlopig niet komen. Het van oorsprong Vlaamse programma - bedacht door Woestijnvis - krijgt ook bij ons geen tweede adem. “Vlaanderen en Nederland zijn twee verschillende verhalen”, klinkt het bij SBS - dat de zenders Vier, Vijf en Zes onder zich heeft. “Voorlopig denken we er dus niet over na. Maar zeg nooit nooit.”