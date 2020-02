Nederlandse zender RTL gaat ‘Temptation Island’ dan toch uitzenden Redactie

05 februari 2020

13u42

Bron: AD 0 TV Het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’, dat de Nederlandse zender RTL onlangs van de buis haalde, wordt dan toch uitgezonden. Volgens zenderbaas Peter van der Vorst zijn de uitkomsten van een intern onderzoek positief genoeg om de show te laten terugkeren.

Warner Bros en zender RTL hebben de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met alle deelnemers van ‘Temptation Island’. “Hun feedback geeft ons het vertrouwen om eind februari met de nieuwe reeks te starten. ‘Temptation Island’ blijft natuurlijk wel een relatietest, maar altijd in een veilige omgeving en met respect voor alle betrokkenen. De begeleiding van kandidaten door de programmamakers voor, tijdens en na een productieproces, is van het grootste belang. Het genre is nog steeds geliefd bij een groot publiek en heeft wat ons betreft dus toekomst”, aldus Van der Vorst.

Na seksueel grensoverschrijdend gedrag in het realityprogramma ‘De Villa’ leek het alsof het nieuwe seizoen van ‘Temptation’ in de koelkast gestopt zou worden. RTL liet weten het genre ‘guilty pleasure reality-tv’ on hold te zetten. Eind deze maand wordt gekeken naar de vervolgstappen die genomen zullen worden nadat RTL een onderzoek naar ‘De Villa’ instelde. Van der Vorst: “Aan de kant van RTL is er nu al een aantal interne processen aangepast, waaronder een zorgvuldiger proces tussen montage en uitzending.”

Bij ons besloot VIJF al eerder om het nieuwe seizoen gewoon uit te zenden.