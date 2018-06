Nederlandse YouTuber Enzo Knol scoort rol in 'K3 Roller Disco' KD

28 juni 2018

12u59

Bron: YouTube 0 TV Enzo Knol (25), de bekendste vlogger van Nederland, heeft een gastrol te pakken in 'K3 Roller Disco'. Zijn opnames zijn ondertussen al achter de rug.

Enzo en K3 maakten het nieuws bekend via hun sociale-mediakanalen. De populaire YouTuber heeft meer dan één miljoen volgers op het videoplatform, wat hem geen windeieren legt. Zijn bekendheid bij een vooral jong publiek heeft hem een rol opgeleverd in de nieuwe fictiereeks rond de K3-meisjes. "Enzo speelt de man van mijn nicht", vertelt het roodharige K3'tje Hanne in zijn vlog.

Het personage van Enzo is een kunstkenner die Hanne moet helpen wanneer de andere twee K'tjes plots gebeten zijn door recyclagekunst. Het lijkt erop dat de vlogger nog een tweede rol mag vertolken, want even later werd hij in een bakkersplunje gehesen. "Ander kostuum, andere set", lost Enzo. Meer info mag hij voorlopig nog niet geven. Wanneer de aflevering op het scherm te zien zal zijn, is nog niet bekend.