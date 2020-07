Nederlandse versie ‘De Bachelorette’ zorgt voor drama: “Hij was alles wat ik wilde... in Zuid-Afrika” SDE

31 juli 2020

12u51

Bron: RTL Boulevard/AD/Telegraaf 0 TV Binnenkort gaat Elke Clijsters (35) op zoek naar de ware liefde in ‘De Bachelorette’, in Nederland viel die eer te beurt aan influencer en model Gaby Blaaser (34). Maar liefst achttien vrijgezelle mannen streden om haar hart, maar na een toch al veelbewogen seizoen zorgde Gaby in de reünie-aflevering eerder deze week nog voor een serieuze plottwist.

Zowat heel televisiekijkend Nederland zat deze week aan de beeldbuis gekluisterd. Hield de schone Gaby Blaaser - voormalig ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’-actrice en nu vooral bekend als Instagram-model - een nieuwe liefde over aan ‘De Bachelorette’? Of kon uiteindelijk geen van de achttien gewillige, vrijgezelle mannen haar hart veroveren? Het antwoord bleek behoorlijk verrassend.

Het lief

Ja, Gaby kwam uit Zuid-Afrika - waar de afleveringen werden opgenomen - wel degelijk met een nieuw lief terug. Haar keuze viel op Joey (26), maar al snel na thuiskomst bleek de vonk verdwenen. “Hij was alles wat ik wilde... in Zuid-Afrika”, haalde de blondine de schouders op. De afstand - Joey woont in Limburg, Gaby in Amsterdam - het leeftijdsverschil, de coronacrisis én de kinderwens van Gaby zouden de ontluikende relatie de das hebben omgedaan. En in de reünie-aflevering verklapte ze dat Joey ondertussen gewoon met andere vrouwen contact had. Z'n verdediging dat die contacten “puur vriendschappelijk" waren, veranderden niets. Joey had afgedaan.

En die gevoelens zijn behoorlijk wederzijds. “Ik hoef haar niet meer te spreken," liet Joey weten aan RTL Boulevard. “Het is voor mij helemaal over en uit. Ik vraag me af of het niet allemaal een spel was.”

Chemie

Tijd voor liefdesverdriet gunde Gaby zichzelf niet. Nog tijdens diezelfde reünie-aflevering liet ze vallen dat ze een grote fout had gemaakt door kandidaat Jordy weg te sturen. Daar zijn veel ‘Bachelorette’-fans het mee eens, want tijdens de afleveringen spatte de chemie tussen hen van het scherm. Het leek er dan ook op dat de uitkomst allang op voorhand vaststond. Tot een andere kandidaat, Jethro, stokken in de wielen stak.

Ook hij was smoorverliefd op de knappe Gaby. “Na alle dingen die ik heb meegemaakt met exen, dacht ik: wow, ik wist niet dat ik dit ooit nog zou voelen", zegt hij daarover aan Grazia. “Het was heel intens.” Maar tijdens een date vroeg hij Gaby naar haar zoen met Jordy. Lijkt onschuldig, maar de Bachelorette kon er niet mee lachen. “Toen ik Gaby tijdens de picknick vroeg of ze met Jordy had gezoend, had ik daar geen foute bedoelingen mee. Pas achteraf besefte ik dat ze er wel heel erg op door hamerde. Het is net alsof ze voor de date instructies had gekregen om haar kans te grijpen op het moment dat iets juicy zich zou aandringen.”

‘Matennaaier’

In tranen riep ze alle mannen op het matje, om uit te vogelen wie de roddels over haar en Jordy had verspreid - want volgens haar was er niét gezoend. “Ik kan niet tegen liegen", klonk het emotioneel. En dus moesten zowel Jethro als Jordy - eigenlijk de twee grote favorieten - naar huis vertrekken. Niet alleen voor hen een zware klap, maar ook voor de kijkers, die Jethro zelfs doodsbedreigingen stuurden. “Ik vond het heftig, ik heb na die aflevering serieus doodsbedreigingen gekregen, en mensen noemden me ‘matennaaier’.”

De vonk

Nu hoopt Gaby dus opnieuw iets met Jordy te kunnen beginnen. Hij had eerder in de aflevering al z'n teleurstelling geuit: “Ik had daar moeten staan”, klonk het. “En dan gooit iemand anders je ruiten in om wat je niet gezegd hebt. Ik had moeten winnen.” Toch houdt hij zich voorlopig wat op de vlakte. Geen emotionele reünie tijdens de laatste aflevering, of romantische liefdesbetuigingen. Enkel de belofte om samen een hapje te gaan eten: “Kijken of er nog een sparkling is.”

“Toen ik haar zag, dacht ik: de vonk is er nog. Ik ben heel benieuwd wat er nog is tussen ons”, vertelt Jordy aan RTL Boulevard. Hoewel hij even de knop moest omdraaien, verdient iedereen volgens hem een tweede kans. “Ik ben zeker enthousiast om met haar te kijken waar we verder kunnen gaan.” Sinds de opnames afgelopen zijn hebben ze elkaar niet meer gezien, maar er was wel contact. “Tijdens de reünie hebben we zo min mogelijk tegen elkaar gezegd, zodat we veel te vertellen hebben als we elkaar weer zien. (...) De date staat gepland. We gaan elkaar binnenkort zien en dan hebben we alle tijd van de wereld.”