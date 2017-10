Nederlandse tv-presentator scoort opnieuw met hilarisch filmpje over Amerika Thomas Boeschoten en Renske Baars

08u41

Bron: AD.nl 4 ANP Kippa TV De Nederlandse tv-presentator Arjan Lubach heeft gisteren hard uitgehaald naar Amerikanen en hun liefde voor vuurwapens. Zijn humoristische filmpje waarin Europeanen een oproep doen om de NRA, "een Amerikaanse wapenziekte", te genezen wordt wereldwijd gedeeld.

Hoewel de video met een parodie op de NRA (National Rifle Association, de Amerikaanse belangenvereniging voor wapenbezit) al op tientallen Reddit-pagina's en op Twitter wordt gedeeld, valt de video niet bij alle Amerikanen even goed. In de Verenigde Staten zijn veel mensen nog steeds voor de vrijheid om een wapen te dragen uit zelfbescherming: "Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar onze vuurwapens nemen ze ons niet af", reageert een Amerikaan onder de video.



In zijn populaire televisieprogramma Zondag met Lubach scoort de televisiemaker regelmatig met Engelstalige filmpjes. Eerder werd de video 'The Netherlands welcomes Trump in his own words' online massaal bekeken. Ook een Games of Thrones-trailer uit de koker van het satirische programma werd een globale hit.