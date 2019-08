Nederlandse tv-persoonlijkheid haalt opnieuw fel uit naar Fabrizio: “Hij had een affaire met een verleidster” SDE

08 augustus 2019

22u00

Bron: YouTube 0 TV De Nederlandse tv-persoonlijkheid Michella Kox (39), die onder meer ‘Temptation Talk’ presenteert, heeft in haar laatste vlog weer zwaar uitgehaald naar Fabrizio én enkele sappige onthullingen over de Vlaming en zijn ex Pommeline gedaan.

“Dit wordt echt heftig, en mensen zullen me haten”, zucht Michella Kox aan het begin van haar vlog. Toch weerhoudt het de Nederlandse tv-persoonlijkheid er niet van om haar verhaal te doen, dat bijna uitsluitend over Pommeline en Fabrizio gaat. Zo vertelt Michella dat Pommeline niet van het bestaan van Fabrizio’s kind afwist, tot het koppel acht maanden samen was. “Ze wist van niets, hij heeft het altijd ontkend.” Hoewel Michella wel op de hoogte gebracht was van het bestaan van het kind, heeft ze nooit iets met die informatie gedaan, vertelt ze. “Mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar ik heb een zwak voor Pommeline. Ik vind haar mooi, lief en oprecht. Ik houd van sensatie, maar ik gun ook iemand zijn geluk. Ik dacht: diegene die mij dit stuurt, kan dat ook doen uit wraak. Vrouwen zijn vals, weet je.”

Maar haar grootste onthulling doet Michella over de huidige reeks van ‘Temptation Island VIPS’, waaraan Fabrizio en Pommeline deelnemen. Dat het koppel ondertussen uit elkaar is, werd al bekendgemaakt. Maar er is meer, vertelt de tv-persoonlijkheid. “Op een maandagmorgen kreeg ik via Facebook een berichtje. Er stond: ‘Wat wil je weten?’ Ik stuur terug: ‘Alles.’ De berichten kwamen rechtstreeks van Julia (een verleidster waarmee Fabrizio nogal vaak gezien wordt in het programma, red.). Ze vertelde dat ze na ‘Temptation’ een stiekeme relatie gehad heeft met hem, toen hij nog gewoon met Pommeline samen was. Die bleef alleen achter.”

Maïte

Maar de relatie met Julia bleek niet alleen rozengeur en maneschijn. “Hij sprak stiekem af met Juul, vertelde haar alles en had zelfs haar ouders ontmoet in Arnhem. Maar toen liep het mis: ‘Hij is niet goed wijs’, zei ze. ‘Hij wil alleen maar vreemdgaan, echt zielig’. En toen verscheen Maïte dus op het toneel.”

Maar ook dat bleek niet helemaal te kloppen. Toen Michella dat verhaal naar buiten bracht, kreeg ze plots berichtje van vriendinnen van Julia: ‘Laat je niet in de luren leggen’, schreven die. ‘Ze hebben een open relatie waarin hij mag doen wat hij wil. Dat is de afspraak. Maar nu heeft hij iets met Maïte en is ze boos.’ De tv-persoonlijkheid was kwaad: “Hier ga ik niet aan meewerken. Alle info die ik heb, heb ik gewoon van haar!” Zo heeft Michella naar verluidt bewijzen dat Julia Fabrizio op de Dreamdate een handjob gegeven zou hebben. “Deze man doet zich zo perfect voor, maar blijkt gewoon een vies mannetje te zijn. Maar ook zij is zo vies. Juul heeft gewoon een brief gestuurd aan Pommeline, na ‘Temptation’: dat ze zo blij was dat Fabrizio het had overleefd - terwijl ze dingen hebben gedaan - en dat ze haar een fijne toekomst toewenste. Zo’n lap tekst! Ik heb er foto’s van. Terwijl ze ondertussen gewoon vreemdging met hem. Als ik Pommeline was, was ik al lang naar Arnhem gegaan.”

