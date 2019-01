Nederlandse tv-kijkers zwaar onder de indruk van 14-jarige Esmee met zeldzame aandoening TDS

09 januari 2019

10u38

Bron: NPO3 0 TV Heel wat kijkers van het Nederlandse programma ‘Je zal het maar hebben’ hebben op Twitter gereageerd op de eerste aflevering van het nieuwe seizoen die gisteren werd uitgezonden. Presentator Jurre Geluk bracht een bezoekje aan de 14-jarige Esmee, die aan een zeldzame aandoening lijdt waardoor een grote gezwel haar gezicht ‘bedekt’. Op sociale media regende het respect en bewondering.

Esmee heeft een arterioveneuze malformatie, afgekort AVM, een misvorming in het bloedvatstelsel, waarbij slagaders direct overgaan in aders, door het ontbreken van haarvaten. Daardoor kunnen enorme spataders ontstaan; en kunnen ook hersenbloedingen optreden. Bij Esmee zorgde de ziekte voor een gezwel in haar gelaat. Door de medicijnen kan ze ook nog maar 40% zien.

Niet anders

Toch benadrukte Esmee dat ze ook maar een gewoon meisje is. “Ik wil dat mensen ervan weten. Ik ben ook een normaal 14-jarig meisje, dat de meeste dingen gewoon hetzelfde doet.” Esmee houdt van paardrijden en leuke dingen doen met haar vriendinnen.

Esmee legde wel uit dat een aantal dingen in haar leven een beetje anders lopen. Zo verlaat ze bijvoorbeeld vijf minuten eerder de les dan haar klasgenootjes, omdat het aanstoten van haar gezicht voor ernstige bloedingen kan zorgen. Voor de moeder van Esmee was het even slikken om op tv te komen. “Je probeert je kind buiten sociale media te houden. Dan krijg je het ‘delen’. Dat wil ik gewoon niet. Op tv is al een hele stap.”

Respect

Verschillende kijkers lieten na de uitzending weten dat ze diep ontroerd zijn. “Zo veel respect”, klonk het. En ook “Esmee, wat ben jij een dapper meisje”, en “De moeder van Esmee verdient een standbeeld.”

Jeetje wat heftig en wat een dapper dapper meisje.. Heel veel respect voor Esmee #jzhmh Daniëlle Remi(@ vh_danielle) link

Je kunt toch niets anders dan bewondering voor Esmee hebben.. Wat een prachtmeid 😍👌#JZHMH Chrissie❌❌❌כריסטה✡🇮🇱(@ PrinsesChrissie) link

Lieve Esmee, wat een heldin ben jij. Gewoon doen wat je wilt en op tv ookal vond je moeder dat geen goed idee. Je bent echt een voorbeeld voor velen! #jzhmh LittleIady78(@ LittleIady78) link

#JZHMH de moeder van Esmee verdient een standbeeld. Johan Jakobs(@ VaderJakobs) link

Allemachtig, wat een heftige aandoening heeft Esmee zeg. Bloedneus levert een beenamputatie op, niet te doen. Stoere meid! #JZHMH Martijn Looijer 🐰(@ looijman) link

Esmée, you go girl 🙌🏼. Je bent supercool en ontzettend knap en voor je moeder heb ik respect 🙏🏻💗#JZHMH #NPO3 Priscilla Stevens(@ Prisstevens) link

Met tranen in mijn ogen van ontroering zit ik te kijken naar #JZHMH @JZHMH Esmee: “Ik ben ook maar gewoon een 14 jarig meisje” Wat een prachtige, dappere jonge mensen🙏🏻❤️ V.C van Room(@ neskimo78) link

Wow, Esmee. Wat ben je een prachtig persoon!! #JZHMH Desiree(@ MiniToren) link