Nederlandse remake van ‘Dertigers’ van start: “Niet alles één-op-één overgenomen” SDE

19 mei 2020

18u19

Bron: VRT NWS 0 TV Maandagavond begon op NPO3 de Nederlandse remake van ‘Dertigers’. De populaire één-soap werd hier en daar wat aangepast voor het Nederlandse publiek, vertelt acteur Kristof Goffin (38) op Radio 2.

In de Vlaamse versie van ‘Dertigers’ speelt Kristof Goffin verpleger Alex. De succesreeks krijgt nu een tweede leven in Nederland, al zijn er best wel wat verschillen. “Hun openingsscène was een copy-paste van hoe wij het gefilmd en gespeeld hebben”, zegt Goffin op Radio 2. “Heel vreemd om te zien. Maar de Nederlanders hebben gelukkig niet alles een-op-een overgenomen. Sommige personages heten anders of verhaallijnen krijgen een twist. De makers vonden dat een aantal zaken té Vlaams waren voor een Nederlands publiek. Daarom ben ik heel benieuwd om meer afleveringen te ontdekken.”

Volgens Goffin riepen de Nederlandse makers de hulp in van hun Belgische collega’s. “Wij nemen ‘Dertigers’ op met één camera. Dat is vrij ongebruikelijk en de Nederlanders hadden er wat problemen mee. Onze regisseur is zelfs naar de set in Amsterdam getrokken. Er was ook regelmatig contact tussen de productieteams", klinkt het.

Op een derde reeks van de Vlaamse ‘Dertigers' is het voorlopig nog even wachten, vanwege het coronavirus. “Net zoals de collega’s van ‘Thuis’ hebben we een testdag gehouden”, vertelt Goffin. “We hebben scènes uit de tweede reeks opnieuw opgenomen met veiligheidsmaatregelen. We houden afstand en dragen mondmaskers als we niet in beeld zijn. We knuffelen ook niet, wat voor de vriendengroep uit ‘Dertigers’ toch vreemd is. Nu is het afwachten.”

Lees ook:

Eén op drie gestarte video’s bij VRT is er een van ‘Dertigers’



Als student superfan van het eerste seizoen, nu te zien in het tweede: Amber Janssens speelt Claire in ‘Dertigers’



‘Dertigers’ krijgt Nederlandse versie