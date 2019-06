Nederlandse presentatrice Martine Bijl (71) overleden Redactie

03 juni 2019

13u50

Bron: AD.nl 160 TV Martine Bijl (71) is overleden. De Nederlandse presentatrice, bekend van onder meer ‘Heel Holland Bakt’, overleed in bijzijn van haar familieleden aan de complicaties van de hersenbloeding die ze in september 2015 kreeg.

Martine Bijl begon als professioneel zangeres toen zij nog op het gymnasium zat, waar zij op een schoolavond ontdekt werd. Zij maakte een twintigtal lp’s en cd’s en won daarvoor een Edison Award. Bijl vergaarde bij het grote publiek bekendheid met haar deelnames aan programma’s als ‘Wie van de drie’. Voor de serie personality shows die ze maakte bij de TROS won ze de Televizierring (tevens Nederlandse inzending Montreux Festival).



De laatste jaren was ze te zien als presentatrice van ‘Heel Holland Bakt’. In 2015 moest ze die klus overdragen aan André van Duin, nadat ze een hersenbloeding had gekregen. Daarover en over de daar op volgende depressie, schreef ze het boek Rinkeldekink, dat in november 2018 verscheen.



Ook vertaalde en bewerkte ze diverse televisieseries. Met John Kraaijkamp senior en junior speelde zij in meer dan honderd afleveringen van Het Zonnetje in huis. Zij trad op in spraakmakende televisiecommercials van de bonenpotters van HAK.

Martine Bijl was getrouwd met voormalig tv-presentator en regisseur Berend Boudewijn.