Nederlandse presentatoren starten crowdfunding voor kandidaat ‘Per Seconde Wijzer’ KD

25 januari 2019

19u58

SBS6-presentatoren Jan Versteegh en Albert Verlinde zijn een crowdfundingsactie gestart voor de kandidaat die gisteren strandde in de finale van de tv-quiz 'Per Seconde Wijzer'. "Ik was het er zo niet mee eens, dat ik een crowdfundingsactie heb opgezet. Die jongen hoort iets meer te krijgen dan alleen een klokje", zei Jan Versteegh vrijdag in de uitzending van 6 Inside.

In de finale van ‘Per Seconde Wijzer’ kreeg kandidaat Jeroen Meerwijk in de categorie sport een vraag over artiesten die optraden in de finale van de Super Bowl. Daardoor verloor hij de finale en liep hij 7550 euro mis. Op sociale media maakten veel kijkers zich boos over dit 'bedrog'. Zij spraken massaal van een 'rotstreek'.

Ook Albert Verlinde vindt dat BNNVARA niet goed heeft gehandeld. "Presentator Erik Dijkstra zag die jongen doodgaan.Het is echt onzin om een vraag over artiesten te stellen in een categorie over sport.” Reden genoeg voor Versteegh en Verlinde om kijkers op te roepen te doneren. "Wij gunnen hem alsnog deze prachtige hoofdprijs", staat op de website van 6 Inside te lezen.