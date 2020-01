Nederlandse presentator Kaj van der Ree onderzocht wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag MVO

18 januari 2020

16u17

Bron: AD 1 TV De Nederlandse YouTuber Kaj van der Ree heeft een advocaat ingeschakeld nadat hij vrijdag op social media werd beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. “Kaj heeft een advocaat in de arm genomen. We volgen de juridische route en wachten dit af", heeft zijn management laten weten aan ‘ RTL Boulevard’ . De uitzending van zijn programma is met onmiddellijke ingang stopgezet.

Op social media zeiden meerdere dames op minderjarige leeftijd seksueel getinte berichten van de vlogger te hebben ontvangen. Ook zou de 28-jarige Kaj naaktfoto's hebben gestuurd en om naaktfoto's hebben gevraagd.



Zangeres en YouTuber Dionne Slagter, die destijds met Kaj ging, liet vandaag in een opmerkelijk bericht op Twitter weten zich ‘ziek’ te voelen. Volgers van Slagter legden direct de link met de beschuldigingen richting Kaj. ‘I feel you. Naar als je er zo achterkomt', reageert iemand.

Transgender

Kaj van der Ree lag gisteren ook al onder vuur omdat hij maanden geleden in een interview zich hardop had afgevraagd of Nikkie Tutorials transgender is. Toen zij eerder deze week uit de kast kwam als transgender, dook het gesprek weer op en kreeg Kaj op social media de volle laag voor het 'outen' van Nikkie.



Kaj bood op Instagram zijn excuses aan. ‘Ik vind het prachtig dat we in een land leven waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Naar mijn mening is dit een gigantisch misverstand want alle mensen die mij langer kennen dan vandaag weten dat ik iedereen liefheb, en respect heb voor alles en iedereen.’

Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis dringt aan op een grondig onderzoek naar de beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag aan het adres van Kaj, die bij hen ambassadeur is. Dit heeft een woordvoerder van de hulporganisatie zaterdag laten weten.

Programma stopgezet

Zender NPO stopt met onmiddellijke ingang met de uitzendingen van ‘Proefkonijnen’, dat door Kaj gepresenteerd werd. De publieke omroep stopt ook met zijn vrijdagavondshow ‘Skaj is The Limit’ op 3FM. Dit laat BNNVARA zaterdag weten.

“Naar aanleiding van de beschuldigingen over seksueel overschrijdend gedrag van Kaj van der Ree hebben we, samen met de NPO, besloten de uitzendingen van ‘Proefkonijnen’ per direct te stoppen en zijn radioshow op 3FM niet uit te zenden. We zijn met hem in gesprek gegaan en komen tot de conclusie dat we de samenwerking tussen BNNVARA en Kaj moeten heroverwegen”, klinkt het in een persbericht. De eerste aflevering van ‘Proefkonijnen’ is afgelopen maandag uitgezonden op NPO 3.