Nederlandse kijkers woedend over ‘laffe’ vraag in ‘Per Seconde Wijzer’ Caspar Naber

25 januari 2019

08u00

Bron: AD.nl 0 TV Bij ons is ‘Per Seconde Wijzer’ al even van het scherm verdwenen, maar in Nederland is het een van de langstlopende kennisquizzen ooit; het verschijnt nog steeds van maandag tot donderdag op NPO2 en trekt heel wat kijkers. Die waren echter niet te spreken over de uitzending van gisteren; ze spuwden op Twitter massaal hun gal over de ‘laffe’ laatste vraag.

Jeroen Meerwijk (28) uit Arnhem haalde gisterenavond de vierde ronde in de categorie ‘sport’, maar zag de hoofdprijs van 7.550 euro aan zijn neus voorbijgaan. Hij kreeg immers geluidsfragmenten voorgeschoteld van artiesten die ooit optraden tijdens de American footballfinale Superbowl. Meerwijk moest alle negen fragmenten goed hebben om het geldbedrag mee naar huis te kunnen nemen, maar herkende slechts enkele artiesten. De twee jokers die hij nog kon inzetten, mochten niet baten. “Het is niet anders”, verzuchtte de twintiger sportief. De vraag van presentator Erik Dijkstra over hoe hij zich voelde, beantwoordde de oorspronkelijk uit Hengelo afkomstige kandidaat met een kort ‘beroerd’.

Imagoschade

Kijkers reageerden woedend op die afloop. Het programma was zelfs een trending topic op Twitter. Heel wat mensen vroegen zich af wat de vraag in hemelsnaam met sport te maken had. “BNNVARA denkt 7.000 euro te besparen, maar lijdt nu vele tonnen imagoschade. Zelden was Twitter het zo eens. Lees de hashtag #persecondewijzer”, schreef iemand. “Bezuinigingen bij de NPO: #persecondewijzer komt met een muziekvraag in Sport om geen 7500 euro te hoeven betalen”, twitterde een ander.

Het regende termen als ‘pure diefstal’, ‘rotstreek’, ‘laffe streek’, ‘misselijkmakende misstap!’ ‘onsportief’, ‘volkomen belachelijk’ en ‘schandalig’. Sommige kijkers noemden de gang van zaken ‘een dieptepunt in de geschiedenis van ‘Per Seconde Wijzer’ en enkelen verklaarden hun lidmaatschap van de BNNVARA op te zullen zeggen.

Veel van de mensen die reageerden pleitten voor een herkansing met sportvragen voor de gesneuvelde kandidaat. Meerwijk was volgens hen een topkandidaat die ‘echt alles’ wist over sport en met elf jokers de vierde ronde om de 7.550 euro ‘aandurfde’.

Andere invalshoek

De eindredacteur van ‘Per Seconde Wijzer’ vindt het ‘sympathiek’ dat kijkers zo meeleven met een kandidaat, maar noemt de gang van zaken in de laatste ronde niet uitzonderlijk. “Spelers krijgen vaker muziekvragen in de vierde ronde. Daar proberen we altijd een leuke en net iets andere invalshoek te zoeken", zegt Bart Oenema.

Zo bestond de slotronde in de categorie geschiedenis volgens hem ook uit een liedjesvraag en zaten in andere categorieën ook slotvragen over de Olympische Spelen en stadionliedjes. “Pauze-acts krijgen altijd veel aandacht in de media, waardoor onze kandidaten er ondanks hun favoriete categorie wél van op de hoogte kunnen zijn.”

Oenema vindt het ‘ontzettend sneu’ en ‘heel zuur’ dat Jeroen Meerwijk afviel in de laatste ronde. “Want het is natuurlijk veel leuker als iemand aan het eind met het geldbedrag naar huis gaat. Maar dit is wel wat ‘Per Seconde Wijzer’ ‘Per Seconde Wijzer’ maakt. Een speler met genoeg jokers en extra tijd weet dat er een vraag met een knipoog komt die verder van zijn of haar favoriete categorie ligt. It's all in the game.”