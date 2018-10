Nederlandse kijkers walgen van Jan Kriekels: “Zo’n smerig mannetje!” TDS

24 oktober 2018

12u03

Bron: Twitter 0 TV Twee families wisselen voor een week van leven, huis en inkomen. De één heeft weinig te besteden, de ander veel geld. Dat is het concept van het populaire Nederlandse programma ‘Steenrijk, Straatarm’. De aflevering van gisteren speelde zich evenwel bij ons af: Jan Kriekels en zijn zoon Calvin maakten hun opwachting. En dat maakt bij onze noorderburen duidelijk de tongen los.

Maakt geld gelukkig? Dat is de vraag die centraal staat in het programma ‘Steenrijk, Straatarm’. Gisteren kregen de kijkers te zien hoe Jan Kriekels, bekend van ‘The Sky Is The Limit’ en zijn 18-jarige zoon Calvin hun leven een week lang omruilden met dat van de familie Heuvels uit Breda.

Het contrast kon niet groter zijn: de familie Heuvels heeft 60.000 euro schulden, leeft van de voedselbank, en woont in een erg bescheiden woning. Terwijl Jan Kriekels zijn rianta villa op 700 vierkante meter in Diepenbeek bezit. Hij stak het ook gisteren niet onder stoelen en banken dat hij zijn schaapjes al lang op het droge heeft: zijn rijkdom, kunstcollectie en zelfs zijn beruchte vaginazwembad werden uitvoerig in beeld gebracht. En dat deed veel kijkende Nederlanders duidelijk huiveren.

Je kan dan wel rijk zijn maar je hebt ook een afgeleefde kop waar een hond in het donker nog voor omdraait. #steenrijkstraatarm Charlotte(@ Charlotte1509) link

#steenrijkstraatarm Die Belg had zelf een behoorlijke make-over nodig. Hij zag eruit alsof hij nooit douchte, nooit zijn haar kamde en nog kleren van de jaren 60 droeg. karin hamme(@ tweetsfromhamme) link

Wat een vreselijk domme mensen van het "rijke gezin" #steenrijkstraatarm Olive(@ olivetweetjes) link

Wat een eenzaam bestaan voor zo’n zoon ondanks al het geld. Pa bijna nooit thuis en hij moet er per toeval achterkomen dat pa in her buitenland zit. #steenrijkstraatarm Tiana 🌸(@ Tiana0109) link

Mijn hartje huilt. Calvin wil gewoon aandacht van zijn vader.. geld maakt niet gelukkig #steenrijkstraatarm Johanna 💃🎉(@ JohannaKaer) link

Jan mag van mij best van het weekbudget naar de kapper... #steenrijkstraatarm JessicavK(@ KJessicav) link

#steenrijkstraatarm Ik vond het maar raar, kinderen meenemen naar een huis van zo'n smerig mannetje. karin hamme(@ tweetsfromhamme) link

Whut??? Een zwembad in de tuin okeee... Maar in de vorm van een vagina?!!! 🤔😨 #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/QsLmEDZhNz M.(@ miireiit) link

Hoe moet dat voelen als je je kinderen in een vagina ziet duiken #steenrijkstraatarm Hanny(@ HannyVos) link

Ik dacht dat het idee was om te zien hoe andere mensen leven, maar Jan wil alleen het leven dat hij gewend is. #steenrijkstraatarm Adriana(@ AdriaCL1) link

Is de kapper van die “rijke” dood? En die trieste spullen. Wat een sjappie is dat zeg.... #steenrijkstraatarm Jochen(@ JochenSmit) link