Nederlandse Katja Schuurman is voor de vrije liefde: “We hadden al eens zeven mensen tegelijk in de jacuzzi” MVO

01 oktober 2019

22u35 0 TV Katja Schuurman, de Nederlandse presentatrice, is zeer openhartig in bedgeheimen met James Cooke. Aan het einde van ‘Gert Late Night’ deelde ze lief en leed.

Katja is blij met hoe ze eruitziet, zo zegt ze zelf. Maar wanneer James haar vraagt welk stukje van haar lichaam ze zou willen veranderen, zegt ze “die buik mag weg”. James kan echter geen buikje bespeuren. “Ik heb ook wel eetproblemen gehad”, bekent Katja. “Boulimia. Zeven jaar lang. Ik heb deze littekens - zie je dat? Dat komt door je vingers zo ver in je keel te steken dat dit de tandafdrukken zijn.”

Vrije liefde

Ze steekt niet onder stoelen of banken dat ze voor de ‘vrije liefde’ is. “We zijn sowieso altijd met z’n twee”, zegt Katja. “Maar soms denken we: oh, daar is ook wel een leuk iemand. Dan kan er vanalles ontstaan.” Het gaat ook niet altijd om vrouwen, meent ze. “Nee, allebei.”

James valt echter achterover wanneer hij haar vraagt hoeveel personen ze maximum al tegelijk hebben gehad. “Hoeveel hadden we er laatst in de jacuzzi?” denkt ze luidop. “Zeven?”

“Hoeveel mensen gaan er niet uit elkaar? Meestal omdat iemand vreemdgaat, of omdat de spanning er niet meer is”, verklaart ze. “Er gebeurt heel veel stiekem, en ik vind stiekem veel erger dan open.”

Bipolair

Ze vertelt ook over haar bipolaire stoornis. “Ik ben een redelijk lichte vorm. Maar dat gaat van woede-uitbarstingen tot heel, heel, heel verdrietig zijn. Er zijn dagen dat ik ‘s morgens opsta een me on top of the world voel, en dagen dat ik weer vergeet wie ik gisteren was.”

“Ik heb een periode gehad waarin ik mezelf pijn deed, ja. Ik zat ooit in een meidengroepje. In die periode heb ik mezelf eens zo hard geslagen dat ik een hersenschudding bleek te hebben. Gelukkig heb je daar medicijnen voor, en die hebben we heel erg geholpen. Er is maar één probleem: ik wil graag zwanger worden, maar ik mag die medicijnen niet combineren met zwangerschap. Dus ik moest stoppen...”