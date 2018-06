Nederlandse Glennis Grace scoort in 'America's Got Talent' met prachtig eerbetoon aan Whitney Houston MVO

28 juni 2018

06u00 62 TV De Nederlandse zangeres Glennis Grace (40) maakte indruk op de jury van 'America's Got Talent' met haar versie van Whitney Houstons 'Run To You'.

Glennis' versie van 'Run To You' scoorde in het verleden al goed. Een filmpje van één van haar optredens ging vorig jaar viraal en werd zelfs geliked door Nicki Minaj. Ook de jury van de Amerikaanse talentenjacht is fan.

"Je bent een geweldige artieste", aldus Simon Cowell. "Je ziet er goed uit, je klinkt fantastisch, het verbaast me dat je nog niet wereldberoemd bent."

"Je stem is echt prachtig", klinkt het bij Heidi Klum. Howie Mandel ging nog een stapje verder: "De enige reden dat je nog geen ster bent, is omdat wij jou nog niet gezien of gehoord hebben", meent hij. "Het is een eer om te mogen zien hoe je carrière vanaf nu van de grond gaat gaan."

Enkel Mel B had een klein puntje van kritiek: "Je klonk exact zoals Whitney Houston, en dat is een compliment, maar de volgende keer wil ik meer van jou zelf zien." Toch gaf ze Glennis ook een 'ja', zodat ze met de unanieme zege van de jury doorgaat naar de volgende ronde.