Nederlandse deelnemers breken maar niet door in ‘De Slimste Mens ter Wereld’: “Logisch, ze nemen de quiz veel te licht op” Frederik Velghe

04 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Acteur Jeroen van Koningsbrugge (45) die al zeker één aflevering van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ overleeft. Het maakt hem meteen de slimste Nederlander van dit seizoen. Hoe komt het toch dat onze noorderburen zo zwak scoren? Jo De Poorter (52), kenner van de Nederlandse showbizz, doet het antwoord uit de doeken in Dag Allemaal.

Nooit eerder mocht Erik Van Looy meer Nederlandse deelnemers ontvangen in zijn ‘Slimste Mens’-studio, maar potten breken doen die allerminst. Youri Mulder (49), Brigitte Kaandorp (56), Hugo Borst (56) en Jeroen van Koningsbrugge. Behalve die laatste vlogen ze er allemaal meedogenloos uit na één aflevering. En dat terwijl algemeen geweten is dat nieuwe deelnemers doorgaans enigszins gespaard worden door de vragenbedenkers.

Geen schijn van kans

In het verleden was het niet anders, trouwens. Uitzonderingen als Marc-Marie Huijbregts en opiniemaker Prem Radhakishun niet te na ­genomen, grossieren de Nederlanders in bijzonder slechte quizrapporten. Matthijs van Nieuwkerk, Gordon, Jandino Asporaat, comedian Chris van der Ende vorig jaar, allemaal goed voor één deelname gevolgd door een kansloze exit. 

“Die magere prestaties verbazen me niet”, zegt Jo De Poorter, die jarenlang voor de Nederlandse televisie heeft gewerkt. “Die arme Nederlanders maken gewoon geen schijn van een kans. ‘De Slimste Mens ter Wereld’ is een heel Vlaams programma, en dat veroorzaakt een onuitwisbare achterstand voor hen. Ze worden soms wel gespaard. Zo zal je bijvoorbeeld geen vragen horen als ‘noem de vijf belangrijkste personages in Jommeke’, want dat wordt daar nauwelijks gelezen. Maar je kan de Vlaamse context onmogelijk helemáál uitwissen.”

Ze leveren dus bij voorbaat al een verloren strijd. 

Dat is het ’m nu net: ik denk dat die Nederlanders ‘De Slimste Mens’ veel minder als een strijd zien dan hun Vlaamse tegenstanders. ‘De Slimste Mens’ is in Nederland ook best een succesvol programma, maar ’t is daar veel minder een erezaak om goed te scoren. 

Ze schatten de impact van onze ‘De Slimste Mens’ verkeerd in?

Precies. ‘We zullen daar in Vlaanderen eens even snel een quiz gaan spelen’, is de ingesteldheid. Vergeleken met hun doorgaans goed voorbereide Vlaamse tegenstanders, nemen ze het veel te licht op. En zo zullen ze nooit ver geraken.

