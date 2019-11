Nederlandse datingshow ‘De Villa’ stopgezet nadat deelneemsters ongevraagd betast werden SVM

21 november 2019

18u15

Bron: AD 5 TV Realityshows zitten in de hoek waar de klappen vallen. In Spanje staat een Realityshows zitten in de hoek waar de klappen vallen. In Spanje staat een proces op til nadat een deelneemster van ‘Big Brother’ door een andere kandidaat verkracht werd. Maar ook bij onze noorderburen werden de grenzen van het toelaatbare overschreden. Het datingprogramma ‘De Villa’ wordt per direct van het scherm gehaald nadat twee deelneemsters ongevraagd betast werden.

Meer beelden pic.twitter.com/0gUMhhz9g1 Jet(@ Jet57887555) link

In de reeks voorspelt een computerprogramma vooraf welke van de deelnemende vrijgezellen het best bij elkaar passen. De singles mogen vervolgens een week lang met elkaar feesten in een luxueuze villa. Het gaat er wild aan toe: zo wordt er volop alcohol geschonken en kruipen de deelnemers al op de eerste dag met elkaar in bed. En dat is nu net waar het schoentje wringt: in de afgelopen weken waren twee scènes te zien waarin deelnemers ongevraagd betast werden. Zo werd de brunette Julia meermaals in bed aangeraakt door haar mogelijke 'match’ Steve (zie de beelden in de tweet bovenaan dit artikel; nvdr).

“Nee, jongen. Stop ermee”, klonk het luid en duidelijk uit haar mond. Het meisje weerde hem zelfs af, maar toch wilde Steve niet van opgeven weten. “Ik ben nog nooit zo lief voor iemand geweest in bed”, probeerde hij in een ultieme wanhoopspoging.

“Hij kwam op me zitten en wilde knuffelen en kusjes geven. Ik hou daar niet van, toch niet zo snel”, verklaarde Julia achteraf.

“Dramaqueen”

Steve had een andere kijk op de zaak. “Vannacht was het supergezellig. We hadden het leuk samen en dan begin ik te knuffelen.” Haar reactie vond hij flink overdreven. “In mijn ogen is ze een dramaqueen, doe eens normaal.”

Voor heel wat vrouwen is de scène herkenbaar. “Dit is dat grijze gebied waar we veel vaker over moeten praten. En het meest tekenende is de reactie van die jongen”, meent zangeres en columniste Stella Bergsma. “Herkenbaar qua context, maar ook wat er gebeurt als je als vrouw niet gewenst of ‘gepast’ reageert. Dan volgt verontwaardiging”, voegt strategisch denker Ilja Klink toe.

Ook deelnemer José ging zijn boekje te buiten. Op een bepaald moment trok hij zelfs het slipje van Jady opzij.

oja. dus @RTL5 -in programma De Villa- dacht: meid helemaal van de wereld, geeft geen blijk van wil tot seks en guy 'is nou eenmaal geil' en duikt er bovenop. dan zetten we daar een grappig muziekje en ludieke voice over onder. pic.twitter.com/MUE6lkl16s Tim Hofman - #GRAPPIGJAMMER(@ debroervanroos) link

“Dit is niet knuffelen”

De fragmenten gingen viraal op sociale media en zorgden daar voor enorme ophef. “Aanranding wordt genormaliseerd op de Nederlandse televisie! Dit is niet knuffelen. Dit is niet onschuldig”, twitterde geschrokken kijker Jet.



Vandaag laat RTL in een verklaring weten stappen te ondernemen. Zo wordt de serie per direct van de buis gehaald en komen er ook geen nieuwe afleveringen meer. “Seksueel grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel en mag nooit gepromoot worden. Niet voor en niet achter de schermen", vertelt een woordvoerder aan onze collega’s van AD. “Dat er tot twee keer toe scènes uitgezonden worden die iets anders suggereren, kunnen we niet tolereren. We bieden hiervoor onze excuses aan.”

Onderzoek

Zender RTL start ook een onderzoek. “We willen bij de programmaverantwoordelijken en producent Blue Circle achterhalen hoe dit fout kunnen gaan is. Enkel zo kunnen we gelijkaardige scenario’s in de toekomst voorkomen.”