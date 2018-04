Nederlandse 'Blokken'-speler naar huis na zeven deelnames: "Toen ik de afleveringen achteraf zag, mét ondertitels, was ik soms verrast over wat er effectief gezegd werd" MVO

11 april 2018

07u27

Bron: VRT 0 TV Zeven afleveringen lang heeft hij het uitgehouden, maar daarna werd hij toch naar huis gespeeld. Jan van Soeren (23) draaide opvallend lang mee in het quizprogramma, zeker gezien hij uit Nederland komt.

De jongeman uit Groningen leek geen problemen te hebben met de specifieke Belgische vragen, of met de dialectwoorden van presentator Ben Crabbé. Of toch?

Schoenwinkel Brantano? Nooit van gehoord. De klassieker "De Marie-Louise" van Bart Kaëll? Kent hij niet. Ook het woord "debardeur", de mouwloze trui die ze bij onze noorderburen een "spencer" noemen, vind hij vreemd. Hij had zelf dan ook nooit verwacht dat hij het zo lang zou uithouden.

"Mijn doel was om de eerste aflevering te overleven, al de rest was mooi meegenomen", vertelt hij daarover aan VRT. "Maar nadat ik vier of vijf keer doorging, begon ik me af te vragen waartoe het zou kunnen leiden. Ik heb mijn verwachtingen ruimschoots overtroffen. Vanavond bekijk ik mijn laatste aflevering samen met vrienden, want dat treurige moment van mijn uitschakeling wil ik niet alleen beleven (lacht)."

Andere kleren

"Per dag worden er meerdere "Blokken"-afleveringen opgenomen. Na die eerste dag ben ik blijven overnachten in een hotel vlak bij de televisiestudio's in Vilvoorde (lacht). Ik had drie verschillende bovenstukken mee voor de opnames, om mijn outfit aan te passen, maar in de andere vier afleveringen ben ik niet te zien in mijn eigen kleren. Ik heb het één en ander kunnen lenen van mijn supporters die waren meegereisd, en de programmamakers. Aandachtige kijkers hebben wel gemerkt dat ik tijdens het finalespel steeds dezelfde broek draag. Maar ja: even terugkeren naar huis was voor mij geen optie."

Belgische vragen

"Ik heb het mezelf moeilijk gemaakt, door meteen voor een populaire Belgische quiz te kiezen. Er zaten veel Belgische vragen in, waarop ik het antwoord niet wist. Ik kon ook vaak niet inschatten hoe moeilijk die vragen waren. Als ik bekende Belgen zoals Nafi Thiam wel kende, maar niet op het antwoord kon komen, dan was ik best kwaad op mezelf."

Met de Vlaamse taal van Crabbé had hij naar eigen zeggen dan weer minder moeite, al verstond hij toch niet alles. "Ik heb het programma al vaak gezien natuurlijk, en hij praat heel verstaanbaar. Al begreep ik niet alles en moest ik soms uit de context, of het lachende publiek afleiden dat Ben bepaalde dingen grappig bedoelde. Ik deed dan gewoon alsof ik de mop had begrepen (lacht). Toen ik de afleveringen achteraf zag, mét ondertitels, dan was ik soms oprecht verrast over wat er effectief gezegd werd."

Uitzonderlijk

Zeven deelnames, dat gebeurt niet vaak, zo weten de programmamakers. "Gemiddeld gebeurt dat twee keer per seizoen van 220 afleveringen. Voor een kandidaat die niét in ons land woont, is die prestatie nog iets uitzonderlijker."

Jan van Soeren komt met zijn zeven deelnames terecht in de top 20 van sterkste 'Blokken'-kandidaten ooit. Saar Bossuyt speelde in 2013 maar liefst 11 keer mee en brak zo het record. In 2016 kon ook Drees Herfs 11 deelnames op zijn naam zetten. Hij won zijn finalespel echter niet, zoals Bossuyt wel deed.