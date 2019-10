Nederlandse acteur Michiel Huisman strikt hoofdrol in Amerikaanse reeks Redactie

08 oktober 2019

11u00

Bron: ANP 0 TV De Nederlandse acteur Michiel Huisman heeft een nieuwe rol te pakken. Hij vertolkt de mannelijke hoofdrol in de HBO-dramaserie ‘The Flight Attendant’. De Amerikaanse steractrice Kaley Cuoco, bekend van ‘The Big Bang Theory’, neemt de vrouwelijke hoofdrol voor haar rekening en is tevens een van de uitvoerend producenten van de show. Dat meldt Deadline.

‘The Flight Attendant’ gaat over hoe een leven compleet kan veranderen in één nacht. Stewardess Cassie (het personage van Kaley Cuoco, nvdr.) wordt wakker in het verkeerde hotel, in het verkeerde bed met een dode man naast zich. Ze heeft geen idee wat er gebeurd is. Michiel Huisman speelt de charmante, rijke zakenman Alex, die tegen behoorlijk wat pech aanloopt in Bangkok en zodoende veel langer met Cassie zit opgescheept dan de bedoeling was. De serie telt acht afleveringen van telkens een uur en is gebaseerd op het gelijknamige boek van Chris Bohjalian. De opnames beginnen deze herfst.