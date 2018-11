Nederlands nieuwsanker slaat terug na kritiek op ‘afleidende’ boezem: “Deal with it” Leon van Wijk

17 november 2018

15u43

Bron: AD 0 TV De Nederlandse Dionne Stax, nieuwsanker van het ‘NOS Journaal’, heeft op Twitter gereageerd op de kritiek van Maxim Hartman, een andere bekende tv-maker in Nederland. Die zei gisteren dat hij zich nauwelijks op het nieuws kan concentreren, omdat de boezem van Stax hem zo afleidt. “Vrouwen - en mannen - hebben borsten in alle soorten en maten. Deal with it”, reageert Dionne.

Tv-maker Maxim Hartman besprak gisteren de televisie van de afgelopen week. Zijn evaluatie van het ‘NOS Journaal’ had niets met de inhoud te maken, maar met het uiterlijk van nieuwslezeres Dionne Stax.

“Het gaat me hier niet zozeer over wat ze vertelt”, begon Maxim. “Maar over hoe ze eruitziet en de belichting. Ik heb als man moeite om me te concentreren. Haar borsten lijken wel steeds groter elke week. Ik wil niet anti-feministisch overkomen, een vrouw mag zich kleden zoals ze wil, maar het leidt wel af als je zulke strakke truitjes draagt en je hebt zulke volle bollen. Het kan ook ietsje minder.”

Hoewel Hartman niet op bijval kon rekenen voor zijn opmerkingen, ging hij toch door. “‘Nou ja’, hoor ik een paar vrouwen zeggen. Kijk effe naast je: elke gast die tieten ziet, krijgt een prikkel ervan. Als je dat niet begrijpt, dan begrijp je gewoon niks van de natuur.”

Hij ging nog een stapje verder: “Of ik niet goed kan luisteren naar een vrouw die er sexy uitziet? Dat is iets lastiger”, zei hij. “Dus ik word eigenlijk gediscrimineerd als man, want ik heb ook recht op nieuwsvoorziening. Maar nee, het nieuws moet nu niet worden voorgelezen door iemand in een boerka. Dat gaat te ver!’’

Mijn probleem

Op Twitter reageerde nieuwsanker Dionne op zijn uitspraken. “Vrouwen - en mannen - hebben borsten in alle soorten en maten. Deal with it”, schrijft ze bij een foto van de bewuste tv-maker.

Die erkende vanochtend dat zijn gebrek aan aandacht zijn eigen probleem is. “Je hebt natuurlijk gelijk. Het is ook mijn probleem”, reageerde hij. “En dat van vele mannen en lesbische vrouwen met mij. We hadden gehoopt op wat begrip. Maar begrip dat is niet hip. Groeten aan je borsten.”

Beste @maximhartman, vrouwen - en mannen - hebben borsten, in alle soorten en maten, deal with it 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/CV228R24qW Dionne Stax(@ DionneStax) link

Je hebt natuurlijk gelijk. Het is ook mijn probleem. En dat van vele mannen en lesbische vrouwen met mij. We hadden gehoopt op wat begrip. Maar begrip dat is niet hip. Groeten aan je borsten. Maxim Hartman(@ maximhartman) link