Nederlands 'Jeugdjournaal' is gigantische hit op YouTube, maar van 'Karrewiet' is daar geen spoor Pieter Dumon

11 oktober 2018

07u13

Bron: De Morgen 0 TV Met bijna 300.000 abonnees in amper een jaar tijd is het YouTube-kanaal van het Nederlandse Jeugdjournaal een gigantische hit. Maar van de Vlaamse tegenhanger Karrewiet is er voorlopig geen spoor op het populaire videoplatform. Hoe komt dat?

Tv kijken? Dat is iets wat enkel oude mensen nog doen. Kinderen en jongeren halen hun dagelijkse portie kijkvoer tegenwoordig op YouTube. De cijfers uit Apestaartjaren, een tweejaarlijks onderzoek dat peilt naar het mediagebruik van kinderen, spreken boekdelen wat dat betreft. Maar liefst 82 procent van de jongeren gebruikt YouTube. Bij kinderen van het vijfde en zesde leerjaar loopt dat zelfs op tot 91 procent.

Logisch dus dat ze vorig jaar bij het Nederlandse Jeugdjournaal beslisten om zich op dat kanaal te gaan concentreren. "Je moet je publiek zoeken op de platformen waar het aanwezig is", legt Ronald Bartlema, hoofdredacteur van het Jeugdjournaal uit. "Dan ga je automatisch naar YouTube kijken. Dat we net ons journaal hadden uitgebreid van 10 naar 20 minuten was daarbij een extra factor. Plots hadden we veel meer materiaal dat we op YouTube konden delen."

