Nederland wil leeuwtje Loekie terug op tv: petitie scoort 10.000 handtekeningen op één dag MVO

28 januari 2019

09u31 1 TV De Nederlandse kijkers willen dat het leeuwtje Loekie terug op tv komt. De petitie om dat te realiseren behaalde op één dag al het beoogde aantal handtekeningen. Loeki onderbrak de STER-reclames meer dan dertig jaar. Vaak ging er in de filmpjes iets mis waarbij Loeki steevast “asjemenou” riep.

Loekie was de mascotte van tv-zender STER, van 1972 tot 2004. Het dier kwam voor in korte, grappige filmpjes die tussen programma’s door werden uitgezonden. Zo waren er 7000 in totaal. Destijds werd de leeuw afgevoerd omdat hij te duur was, maar nu overweegt de zender het om Loekie weer terug te halen dankzij het grote succes van de petitie. Intern wordt de kwestie de komende maand besproken, zei een medewerkster maandagochtend in de ochtendshow ‘Jan-Willem start op’ op NPO Radio 2. “Ik kom er in een maand op terug”, beloofde ze.

Dj’s Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte hadden vrijdag een handtekeningenactie opzet om Loeki weer op televisie te krijgen. De STER beloofde toen dat het op de agenda kwam, als de petitie 10.000 keer getekend zou worden. Dat doel werd zaterdag al binnen een dag behaald. Maandag stond het aantal handtekeningen op meer dan 17.000.