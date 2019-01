Nederland stuurt eveneens ‘The Voice’-kandidaat naar Songfestival KD

21 januari 2019

18u40

Bron: ANP 0 TV Singer-songwriter Duncan Laurence (24) zal Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Net als de Belgische inzending Eliot, werd Duncan bekend via ‘The Voice’.

"We werden van onze stoel geblazen door deze song. Het is zo krachtig dat we unaniem hebben besloten dat Duncan onze man is", aldus Eric van Stade, algemeen directeur van AVROTROS en lid van de selectiecommissie.

De 24-jarige Laurence studeerde vorig jaar af aan de Rockacademie in Tilburg. Hij ontwikkelde zich daar als zanger, songwriter en producer en deed tijdens zijn studie ervaring op in onder meer Londen en Stockholm. De zanger, die eigenlijk Duncan de Moor heet, deed in 2014 mee aan ‘The Voice of Holland’.