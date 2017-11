Nederland shockeert met programma 'Verkracht of niet' TK

Bron: AD 0 Screenshot NPO3 Screenshot Verkracht of niet TV Sinds de onfrisse praktijken van Weinstein bekend raakten, zijn onderwerpen als aanranding, verkrachting en seksuele intimidatie alomtegenwoordig. Er worden steeds meer beschuldigingen geuit, onder meer tegen acteur Kevin Spacey, en met de hashtag #MeToo wordt duidelijk gemaakt hoe omvangrijk het probleem is . En net nu brengt BNNVARA in Nederland het programma 'Verkracht of niet' uit.

In het programma kijken twee presentatoren samen met een panel van veertien jongeren in elke aflevering naar een op waarheid geïnspireerd drama. Ze krijgen telkens een situatie voorgeschoteld waarin de grenzen tussen wederzijdse toestemming en verkrachting of intimidatie vervagen. Wanneer is seksueel gedrag acceptabel en waar ligt de grens? Wilden ze dit allebei wel of werd een van beiden onder druk gezet? Heeft er iemand spijt en wat betekent dat dan? Deze vragen staan centraal in de discussie tussen zeven jongens en zeven meisjes.

Shockerend, maar ook heel toepasselijk. Al was dat vooral toeval, vertelt producent Bernard van den Bosch in het Algemeen Dagblad. "Eerst werden de wenkbrauwen gefronst, nu zegt iedereen: wát een timing". Toen het programma in augustus bekend werd gemaakt, heerste er veel scepsis. "Dat had alles te maken met de titel, die nogal rauw was. Verkracht of niet, dat weet je toch zeker zélf wel, was het algehele gevoel. Maar nu met de #MeToo-discussie wordt er een nuance aangebracht."

AFP

Onschuldige vrijpartij?

Van den Bosch verwijst ook naar het aanrandingsverhaal dat momenteel de Nederlandse media domineert. Producent Jelle Brandt Corstius beschuldigde daar deze week Gijs van Dam van aanranding. De man beschreef in Trouw hoe hij 'in het prille begin' van zijn televisiecarrière tijdens zijn werk werd gedrogeerd en gedwongen tot orale seks. "Toen hij mij ook anaal wilde verkrachten nam een overlevingsinstinct het over en ben ik naar buiten gevlucht", klonk het. De man in kwestie ontkent dat echter. "We zijn inderdaad samen in een hotelkamer beland", pareerde van Dam in het programma Pauw. "Maar alles gebeurde met wederzijdse toestemming.

"De een zegt verkrachting, de ander ziet het als een onschuldige vrijpartij. Over dat grijze gebied gaat 'Verkracht of niet'", aldus van den Bosch. "We maken het programma onder andere samen met Centrum Seksueel Geweld, dat op de tafel stond te dansen toen we het aankaarten. Dit is zó nodig, stelden zij. Van social media met Snapchat, sexting, Instagram, Facebook. Er is zoveel nog niet bekend en niet gezegd. Het is vreselijk dat daar zoveel persoonlijk leed bij komt kijken."