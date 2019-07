Nederland krijgt ‘Grenslanders’ als eerste te zien MVO

18 juli 2019

De nieuwe serie 'Grenslanders', met zowel Vlaamse als Nederlandse acteurs, zal eerst in Nederland worden uitgezonden, om daarna pas een debuut te maken in België.

Vanaf zondag 25 augustus is ‘Grenslanders’ al te zien op de Nederlandse zender NPO3. Twee weken later, op 8 september, begint het programma pas op Eén. Bovendien zullen onder noorderburen een maand eerder weten hoe alles afloopt, want NPO3 zal telkens twee afleveringen na elkaar tonen.

De vorige Vlaams-Nederlandse coproductie, ‘Undercover’ met Tom Waes, was dan weer eerst in België te zien.