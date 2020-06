Nederland komt met eigen ‘Kamp Waes’ MVO

22 juni 2020

07u09

Bron: NB 0 TV Jeroen van Koningsbrugge (46), bekend van het satirische programma ‘De Lama’s’, werkt aan een Nederlandse versie van ‘Kamp Waes’.

Net zoals Tom Waes in ons land deed, daagt hij 15 mannen en vrouwen uit om de opleiding van de Special Forces aan te gaan. Die is bikkelhard op zowel fysiek als mentaal vlak. De Nederlandse titel van het programma zou ‘Kamp van Koningsbrugge’ worden. In België zagen we Jeroen onder andere al passeren in de jury van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’.