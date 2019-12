Nederland in de ban van dirigentenshow ‘Maestro’: “Elke week twee miljoen kijkers, dat is waanzin!” Redactie

05 december 2019

10u00

Bron: TV Familie 1 TV Nederland is nu al vijf jaar in de ban van een opvallend kijkcijferkanon . Want daar stemmen elke zondag zo’n 2 miljoen Nederlanders af op een programma over... klassieke muziek. In ‘Maestro’ scholen acht Bekende Nederlanders zich om tot dirigent van een symfonieorkest. Elke week treden ze in het strijdperk om een opgelegd muziekstuk tot een goed einde te brengen. Dat schrijft weekblad TV Familie.

“Twee miljoen kijkers, dat is echt om jaloers op te zijn”, klinkt het bij Vlaamse tv-makers. “En zeker in Nederland is dat bijzonder straf. Want jawel, ze hebben daar meer kijkers dan in Vlaanderen, maar het tv-landschap is ook zoveel meer versnipperd over zovéél verschillende tv-zenders. Bovendien zijn streamingdiensten zoals Netflix en Disney+ daar al veel meer ingeburgerd. Zoveel kijkers scoren is dus een straffe prestatie. Zéker met een programma rond klassieke muziek.”

Vraag is nu: zou een programma als ‘Maestro’ ook in Vlaanderen kunnen scoren? ‘Waarom niet?’ zegt Thomas Vanderveken (38), die twee jaar geleden zelf scoorde met het gelijkaardige ‘Thomas speelt het hard’. “Als het lukt met dansen en zingen, dan kan het ook met dirigeren. Veel zal dan afhangen van welke BV’s je inschakelt en hoe sterk en gevat de jury is.”

(lees verder onder de foto)

Tom Waes (51) waagde zich in 2012 al eens aan die uitdaging in zijn succesprogramma ‘Tomtesterom’. Zijn commentaren logen er destijds niet om. “Het is aartsmoeilijk”, zei hij toen. “Ondanks de coaching van topdirigent Dirk Brossé heb ik me vaak wanhopig gevoeld. Omdat ik geen muziek kan lezen, omdat ik niet wist hoe eraan te beginnen. Het lijkt alsof je gewoon met een stokje moet staan zwaaien, maar er komt zoveel meer bij kijken. Ik stond daar ook voor de topmuzikanten van het Nationaal Orkest van België, hé. De enige die het kon verprutsen was ik.”

Maar Tom bracht het er goed van af. En Thomas denkt dat ook andere BV’s dat moeten kunnen. “Weet je, een goed orkest vol topmuzikanten die mooi op elkaar zijn ingespeeld, heeft zelfs geen dirigent nodig. Ik ben al naar concerten gaan kijken waar de dirigent soms minutenlang niets staat te doen. Omdat hij niets kan toevoegen. Meer nog: het leukste om zien is hoe zo’n orkest de leiding van een dirigent overneemt. Door bijvoorbeeld te beslissen om een muziekstuk anders te laten eindigen dan de dirigent wil, omdat zij vinden dat zoiets beter klinkt.”